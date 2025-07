Les pel·lícules imperdibles del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic

Del 15 al 20 de juliol, la ciutat de Vic es converteix en l'escenari del Festival Nits de Cinema Oriental. La 22a edició es desplegarà en el marc d'una programació de luxe que, enguany, proposa 41 films -37 llargmetratges i quatre curtmetratges-, entre les quals hi ha estrenes mundials, internacionals i estatals.

La programació, es divideix en cinc seccions -l'Oficial, #Akihabara!, Les Nits més petites, Sala B i les Sessions Especials- i inclou produccions d'una desena de nacionalitats diverses com la Xina, Japó, Corea del Sud, l'Índia o Hong Kong.

A continuació, l'equip del FesNits i la redacció d'Osona.com hem preparat un recull de les pel·lícules -i activitats- imperdibles de la 22a edició del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic.

Imatge d'arxiu de la inauguració del Festival Nits.

Adrià Costa

El FesNits 2025 arrenca el dimarts 15 de juliol a les 20:00 hores a la Bassa dels Hermanos de Vic amb una nit farcida de sorpreses i activitats diverses. Enguany, la nit inaugural es dedica a Hong Kong i, com ja és tradició, es podran degustar plats d'aquest indret. La pel·lícula escollida per a l'ocasió és Stuntman, dirigida pels germans Albert i Herbert Leung, que seran presents a la ciutat.

Quan? Dimarts 15 de juliol a partir de les 20:00 hores

Dimarts 15 de juliol a partir de les 20:00 hores On? Bassa dels Hermanos de Vic

Bassa dels Hermanos de Vic Preu? Entrada lliure

⭐ Estrena a l'Estat

`Ashita no Joe 2` es projectarà al FesNits 2025.

Cedida

Sinopsis: torna a la pantalla un referent de l'anime esportiu. Aquest clàssic de l'any 1981, en la seva versió remasteritzada i portada a casa nostra per la distribuïdora Jonu Media, omplirà L'Atlàntida de Vic dels combats de boxa més èpics. Primera sessió d'Akihabara!, la secció de cinema japonès més orgullosament friqui.

Quan? Dimarts 15 de juliol a les 12:00 hores

Dimarts 15 de juliol a les 12:00 hores On? Atlàntida de Vic

Atlàntida de Vic Preu? 6 euros

La pel·lícula `Secret: Untold Melody` es projectarà al FesNits 2025.

Cedida

Sinopsis: cinema coreà, drama romàntic i bona música. La proposta definitiva per qui busqui un bon K-Drama, en estrena europea. Aquesta història d'un jove pianista en crisi que coneix una noia misteriosa i queda captivat per les seves melodies és la fórmula perfecta per refrescar el cos i escalfar el cor.

Quan? Dimecres 16 de juliol a les 16:00 hores

Dimecres 16 de juliol a les 16:00 hores On? Atlàntida de Vic

Atlàntida de Vic Preu? 6 euros

⭐ Estrena europea

'Football on the Roof' es projectarà al Festival Nits de Cinema Oriental de Vic 2025.

FesNits

Sinopsis: l'Aymi viu en un poble remot de la Xina i el seu somni és convertir-se en futbolista, però l'únic terreny de joc l'ocupen els nens, que no la deixen jugar... Fins que ella i les seves amigues decideixen practicar als terrats, on s'asseca el blat de moro. Aquesta petita epopeia, emotiva i emocionant, és una de les propostes de Les Nits més petites, cicle gratuït per a públic familiar que se celebra cada matí a L'Atlàntida.

Quan? Dijous 17 de juliol a les 10:00 hores

Dijous 17 de juliol a les 10:00 hores On? Atlàntida de Vic

Atlàntida de Vic Preu? Entrada gratuïta

⭐ Estrena a l'Estat

The flower princess es projectarà al Festival Nits de Cinema Oriental de Vic 2025.

FesNits

Sinopsis: encara no s'ha estrenat enlloc i es veurà en públic per primera vegada a Vic -i amb subtítols en català-. La princesa de les flors és una òpera tradicional cantonesa, i l'estrena mundial d'aquesta enlluernadora adaptació animada és una prova més de la confiança que la indústria asiàtica té en el públic del festival.

Quan? Dijous 17 de juliol a les 14:00 hores

Dijous 17 de juliol a les 14:00 hores On? Atlàntida de Vic

Atlàntida de Vic Preu? 6 euros

⭐ Estrena mundial

La pel·lícula `Shogun’s Ninja` es projectarà al FesNits 2025.

Cedida

Sinopsis: cada any el Festival Nits reserva unes quantes sessions al cinema d'arts marcials, de ninges, wuxia i altres subgèneres on s'ajunten les aventures i les millors coreografies d'acció. Una d'aquestes sessions serà la de la japonesa Shogun's Ninja, que anirà acompanyada d'un curtmetratge i de l'avançament inèdit de 10 minuts de Conan-sar, de John Liu. Es tracta d'una pel·lícula hongkonguesa rodada a Catalunya els anys vuitanta que es considerava perduda... fins ara!

Quan? Divendres 18 de juliol a les 12:00 hores

Divendres 18 de juliol a les 12:00 hores On? Atlàntida de Vic

Atlàntida de Vic Preu? 6 euros

⭐ Estrena europea

La pel·lícula `FAQ` es projectarà al FesNits 2025.

Cedida

Sinopsis: la petita Dong-chun té moltes preguntes i poques respostes. Sobretot es pregunta per què ha d'estudiar tantes hores. Des d'una innocència molt conscient, aquesta joia arribada de Corea del Sud posa en dubte un sistema educatiu basat en l'extrema competitivitat. I ho fa a través de la mirada d'una nena... I del vi d'arròs!

Quan? Divendres 18 de juliol a les 14:00 hores

Divendres 18 de juliol a les 14:00 hores On? Atlàntida de Vic

Atlàntida de Vic Preu? 6 euros

⭐ Estrena europea

La pel·lícula `A Story about Fire` es projectarà al FesNits 2025.

Cedida

Sinopsis: la mítica Shanghai Animation Film Studio torna amb una pel·lícula que va meravellar el públic del Festival de Berlín. Explica la llegenda d'un mico que creix entre els humans i segueix els passos de la seva mare fins a la Muntanya Sagrada per descobrir el secret del foc. Una cita imperdible pels amants de l'animació, amb una combinació deliciosa entre tècniques tradicionals i modernes.

Quan? Dissabte 19 de juliol a les 14:00 hores

Dissabte 19 de juliol a les 14:00 hores On? Atlàntida de Vic

Atlàntida de Vic Preu? 6 euros

⭐ Estrena a l'Estat

La pel·lícula `Pyre` es projectarà al FesNits 2025.

Cedida

Sinopsis: la guanyadora del premi del públic del prestigiós Festival de Tallinn ens fa viatjar a les muntanyes de l'Himàlaia. El director indi Vinod Kapri serà al FesNits per presentar-nos una pel·lícula que parla de tradicions, de folklore i de família, i ho fa oferint una de les vistes més impressionants del món. A més, prèviament es projectarà el curtmetratge Kokuhaku, que presentarà el director català Adrià Guxens.

Quan? Dissabte 19 de juliol a les 16:00 hores

Dissabte 19 de juliol a les 16:00 hores On? Atlàntida de Vic

Atlàntida de Vic Preu? 6 euros

⭐ Estrena a l'Estat

La pel·lícula `404 Run Run` es projectarà al FesNits 2025.

Cedida

Sinopsis: la comèdia pot casar molt bé amb el terror, i aquesta pel·lícula tailandesa n'és un exemple. En Nakrob vol comprar una casa a preu de saldo, però hi ha un problema: està encantada. Fantasmes, literals i figurats, es troben en aquest film esbojarrat que podria ser una versió thai de Scooby Doo. Serà la penúltima sessió del Festival Nits 2025.

Quan? Diumenge 20 de juliol a les 16:00 hores

Diumenge 20 de juliol a les 16:00 hores On? Atlàntida de Vic

Atlàntida de Vic Preu? 6 euros

⭐ Estrena internacional

El FesNits de Vic 2025 oferirà una jornada d`homenatge a Shin chan, personatge mític de l`anime televisiu.

FesNits

Si l'any passat l'homenatge va ser per Akira Toriyama -creador de sèries tan mítiques com Bola de Drac-, enguany el FesNits vol celebrar un dels personatges més irreverents, divertits i estimats de l'anime, en Shin Chan.

L'acte comptarà amb un concurs de cosplay, una presentació especial amb l'equip de Luk International, la projecció de la nova pel·lícula Shin-chan: El superheroi... I, possiblement, algunes sorpreses més.

Quan? Dissabte 19 de juliol a les 12:00 hores

Dissabte 19 de juliol a les 12:00 hores On? Atlàntida de Vic

Atlàntida de Vic Preu? 6 euros

El Festival Nits de Cinema Oriental va més enllà de la projecció de films i també compta amb una programació d'activitats paral·leles, entre les quals en destaca el Bingo Visual, la mítica Nit de Karaoke, tallers per a tots els públics i, per descomptat, les nits temàtiques a la Bassa dels Hermanos.

Al mateix temps, al Centre Cívic Joan Triadú hi haurà l'exposició No ens agrada el pebrot!, amb originals de Shin Chan.