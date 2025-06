Festival Nits de Cinema Oriental de Vic 2025: tota la programació

La 22a edició del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic ja s'acosta: tindrà lloc del 15 al 20 de juliol i, enguany, oferirà una programació amb 37 llargmetratges i quatre curtmetratges, a més de les activitats paral·leles al certamen i l'exposició No ens agrada el pebrot!, amb originals de Shin Chan, personatge creat per Yoshito Usui a qui es dedicarà una jornada d'homenatge amb projeccions especials o un concurs de cosplay al voltant d'aquest mític anime televisiu.

Les nits més animades

El cinema d'animació tindrà una presència destacada a la programació del FesNits 2025 amb set títols entre els quals hi haurà la superproducció The Flower Princess, inspirada en l'òpera cantonesa de La princesa de les flors, que tindrà la seva estrena mundial al Festival Nits de Vic. Aquesta obra és un clàssic de la cultura xinesa i narra la història d'un amor esberlat per culpa de la guerra.

Un altre títol destacat és la coproducció entre Tailàndia i la Xina Out of the Nest, un film d'aventures per a tota la família sobre un segall que es veu immers en la missió de rescatar uns pollets reials per salvar el regne de Castilia.

Al mateix temps, el Festival Nits recupera dues joies d'animació per a públic infantil i adult: la hongkonguesa McDull: Jo i la meva mama (2014), sobre un garrí detectiu que relata la relació amb la seva mare; i Ashita no Joe 2 (El campió) (1981), un clàssic de l'anime esportiu remasteritzat i amb nova banda sonora.

A aquestes pel·lícules se sumen els ja anunciats Totto-Chan, aventures des de la finestra -film que es projectarà a la nit japonesa a la Bassa dels Hermanos-, A Story about Fire i Shin chan: El superheroi, primer film de Shin chan en 3D, que es projectarà en la sessió especial que el festival dedica a aquesta icona de l'anime televisiu.

The Flower Princess es projectarà al Festival Nits de Cinema Oriental de Vic 2025.

El Hong Kong més potent

El potencial cinematogràfic de Hong Kong torna amb força i el 22è Festival Nits n'és un bon reflex. D'aquesta transició i canvi de paradigma en parla, precisament, Stuntman, d'Albert i Herbert Leung, que serà la pel·lícula inaugural a la Bassa dels Hermanos.

Es tracta d'un film emotiu, trepidant i ple de referències sobre els especialistes en cinema d'arts marcials que van erigir el país en el gran referent del gènere els anys 80 i 90, i sobre com la indústria cinematogràfica ha canviat al llarg del darrer mig segle.

El thriller hongkonguès tindrà també una bona representació, amb obres com Behind the Shadows, una trama criminal al voltant d'uns misteriosos assassinats en sèrie que canvien la vida d'un detectiu privat gris. Una obra produïda i protagonitzada pel cèlebre actor Louis Koo, habitual del cinema de Johnny To.

Un altre film que aterra al FesNits és Fight for Tomorrow, del guionista i productors de la celebradíssima Ip Man, sobre el retrobament d'un pare amb el seu fill que remou el passat per retornar el protagonista al tèrbol món de les tríades. Igualment trepidant és Go for Broke, un thriller que s'endinsa en els circuits de la droga de la mà d'un equip que la combat.

Arrodoneixen el desembarcament de cinema del Hong Kong les anunciades The Prosecutor, de Donnie Yen; i Smashing Frank, del jove director Trevor Choi.

Stuntman es projectarà al Festival Nits de Cinema Oriental de Vic 2025.

Cinema transformador

Durant els matins, el Festival Nits de Vic oferirà sessions gratuïtes per a tots els públics en el marc de la secció Les Nits més petites. A més de diversos dels films d'animació, formaran part d'aquest cicle la xinesa Football on the Roof i l'índia Valatty, films que il·lustren el poder pedagògic i transformador del cinema, tal com ho fan altres pel·lícules ja anunciades com Victory, FAQ, Like a Rolling Stone o la mateixa Totto-Chan.

A Football on the Roof, un grup de nenes d'un poblet remot de la província xinesa de Yunnan busca un lloc on poder jugar a futbol, que trobarà als terrats de les cases on habitualment s'asseca el blat de moro, i allà convertiran la seva passió en una arma de canvi. A Valatty, els gossos de dues famílies de diferents classes socials s'enamoren i trenquen així les diferències artificials que els separen, a ells i al seu entorn.

Football on the Roof es projectarà al Festival Nits de Cinema Oriental de Vic 2025.

Una programació amb múscul

El cinema d'acció també té un lloc especial a la programació del 22è FesNits de Vic i suma dues propostes de pes que mostren la contundència del cinema indi. Són Jaat, film que tancarà les Nits a la Bassa, a la qual Sunny Deol s'enfronta a un malvat cacic que té atemorida una petita comunitat; i Fateh, dirigida i protagonitzada per Sonu Sood, dues hores d'acció desenfrenada que tancarà definitivament el Festival Nits 2025 el diumenge 20 de juliol.

Abans, però, el cinema xinès d'acció viurà la seva particular marató matinal amb Invincible Swordsman, de Wong Jing, remake del clàssic Swordsman II (Chiu Siu-Tung); i Blade of Fury i The Bodyguard, totes dues dirigides per Qin Pengfei.

I també xinès és el film A Place Called Silence, de Sam Quah, remake amb el mateix títol i director que el film original, en el qual una mare lluita contra un obscur cas d'assetjament que pateix la seva filla a l'escola.

Jaat es projectarà al Festival Nits de Cinema Oriental de Vic 2025.

Les seccions més friquis

A banda de la Secció Oficial a concurs, el festival també desplega propostes extravagants i alternatives, amb les seccions Akihabara! -cinema japonès d'esperit jove i popular que es projecten cada migdia a L'Atlàntida- i la Sala B -films de culte allunyats dels circuits més comercials-.

A més d'Ashita no Joe 2 (El campió) i Shin chan: El superheroi, així com l'anteriorment anunciada Shogun's Ninja, torna a la secció Akihabara! el gran Minoru Kawasaki, Gran Premi Honorífic del FesNits 2024, amb Cyborg Tasuke Isshin, que tindrà la seva estrena mundial al festival. També serà première absoluta Tokusatsu Boyz: Fight and Love, que porta al cinema la música del grup de J-Pop homònim.

A la Sala B es mesclaran dos clàssics de culte, l'índia Aatish: Feel the Fire i la hongkonguesa Magic Crystal amb dues noves propostes de vells coneguts del festival: Yoshihiro Nishimura, Gran Premi Honorífic del FesNits 2020, que torna al festival amb la cinta de terror Tokyo Evil Hotel, i la saga Baby Assassins, amb la ja anunciada tercera part, Baby Assassins: Nice Days. I fora d'aquestes seccions i amb el mateix to despreocupat hi ha la divertida comèdia de terror tailandesa 404 Run Run com a sessió especial.