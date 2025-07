La ciutat de Vic, un referent del cinema oriental

La 22a edició del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic està a tocar: del 15 al 20 de juliol, la ciutat es converteix, un any més, en epicentre de la cultura asiàtica amb una programació de luxe que, enguany, compta amb 41 films -37 llargmetratges i quatre curtmetratges- dividits en cinc seccions: l'Oficial, #Akihabara!, Les Nits més petites, Sala B i les Sessions Especials. A més, el certamen es complementa amb activitats paral·leles i l'exposició No ens agrada el pebrot!, amb originals de Shin Chan, personatges al qual es dedicarà una jornada d'homenatge.

Aquest 2025, entre les pel·lícules seleccionades hi haurà 32 premières, de les quals tres seran estrenes mundials i 13 internacionals. La programació inclou produccions d'una desena de nacionalitats entre les quals destaca Xina, Japó, Corea del Sud, Índia o Hong Kong, encara que també hi haurà propostes provinents de Tailàndia, Malàisia o Singapur. Al mateix temps, tampoc hi faltaran els sopars temàtics a la Bassa dels Hermanos.

Imatge promocional del Festival Nits de Vic 2025.

Cedida

"El FesNits és un referent a Europa", ha destacat Bet Piella, regidora de Cultura i Llengua de l'Ajuntament de Vic, durant la roda de premsa de presentació de la present edició. A banda dels components artístics, també n'ha ressaltat "la cultura gastronòmica que ofereix el Festival, un complement de cohesió social que fa que totes les cultures que conviuen a la ciutat s'ajuntin a la Bassa".

Al mateix temps, Piella ha recordat que el FesNits també té un vessant rellevant pel que fa a la promoció econòmica de la capital d'Osona. "A darrere del festival hi ha productores i distribuïdores importants dins de la indústria cinematogràfica" i ha afegit que el certamen s'ha consolidat "com a referent de turisme": "Hi ha persones que venen a Vic expressament al mes de juliol a la cita del Festival Nits".

La nit inaugural

La sessió inaugural de la 22a edició del FesNits tindrà lloc, com és habitual, a la Bassa del Hermanos, el dimarts 15 de juliol. Enguany, es dedicarà a la cultura de Hong Kong amb la projecció del film Stuntman, òpera primera dels germans Albert i Herbert Leung, que seran presents a la ciutat per a presentar la seva creació al públic.

"Hong Kong és el país que als anys setanta, vuitanta i noranta va ser una potència del cinema comercial asiàtic i, ara, després d'uns anys convulsos ho torna a ser", el director del certamen, Quim Crusellas, que també destaca el gènere de "cinema d'acció, però amb caràcter social" de les pel·lícules hongkongueses.

Qui tampoc es perdrà el FesNits serà el director de Pyre, Vinod Kapri, que presentarà el seu tercer llargmetratge -premi del públic al festival de Tallinn- a la ciutat.

Presentació de la 22a edició del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic.

Cedida

Un jurat de luxe

La 22a edició del Festival Nits de Cinema Oriental de Vic comptarà amb un jurat de luxe format: Eduard Alejandre, conegut pels seus papers a sèries com El secreto del Puente Viejo o pel·lícules com El Caso Ángelus; Ariadna Cabrol, que ha participat en el film indi Zindagi Na Milegi Dobara, que es presentarà al FesNits 2025; i la directora Denise Castro, autora de pel·lícules com Salvación o Drácula de Denise Castro.

Activitats paral·leles

Durant el mes de juliol, Vic s'omplirà de cinema i d'activitats paral·leles relacionades amb la cultura japonesa gràcies a la programació del Més Nits organitzada pels Centres Cívic de la ciutat.

Entre altres, hi haurà la presentació del llibre Japón ibèrica –editat pel mateix certamen, de Montse Rovira i Carlos Benítez, sobre les connexions històriques entre la península Ibèrica i el Japó. Aquesta anirà acompanyada de la projecció de l'obra de culte Antoni Gaudí, d'Hiroshi Teshigahara.

També es projectaran el film indi L'estació de les dones de Leena Yadav, i l'anime Hiroshima, de Mori Lasaki.

Entre altres propostes relacionades amb el FesNits també hi haurà el mític Karaoke i el Bingo Visual al Centre Cívic Joan Triadú; les exhibicions de dansa i arts marcials a la Bassa; o els tallers infantils posteriors a les sessions matinals de Les Nits més petites.