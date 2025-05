El Festus de Torelló programa una vintena de propostes de teatre, dansa, circ, música i arts visuals

La nova edició del Festus, Festival d'Arts al Carrer, oferirà enguany 22 propostes de teatre, dansa, circ, música i arts visuals durant dos dies a Torelló. El festival continua aposant per propostes "atrevides" i "emergents", tant locals, com nacionals i internacionals, per omplir els diversos racons i places de la vila el 23 i el 24 de maig.

Entre els artistes que s'hi podran veure hi ha l'acròbata Manel Rosés, la dansa d'Elelei, el circ d'Eunoia Kolektiva o la Cobla Cani-Gó!. També hi haurà espai per a la proposta de les Hermanas Picohueso o l'espectacle de la investigadora i autora de circ performatiu Vivan Friedrich, aquest a l'interior, al Teatre Cirvianum.

Enguany el festival se centrarà en "allò invisible", amb propostes i artistes que es preguntaran "què és el que veiem amb la nostra mirada" o "què s'amaga a la penombra dels focus que ens enceguen i entre els silencis del soroll que ens ensordeix".