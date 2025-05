El Festival EnCanta de Roda de Ter enceta una nova edició amb Jazzwoman o Remei de Ca la Fresca

El Festival EnCanta de Roda de Ter arriba a la 8a edició consolidant-se com un esdeveniment de petit format dedicat a les músiques d'autor. El certamen s'ha convertit en un referent per descobrir noves propostes musicals i per oferir al públic actuacions d'artistes consolidats en un espai íntim i proper.

Aquesta edició, que se celebra del 7 a l'11 de maig, reafirma l'aposta del festival per una programació cuidada, on la proximitat entre públic i artistes esdevé un valor diferencial.

L'EnCanta continua promovent la cultura musical a través d'un entorn acollidor que facilita la connexió directa amb la música i els seus creadors.

La programació d'enguany inclou una selecció diversa d'artistes: Dulzaro, des de Castella i Lleó, que fusiona música tradicional i electrònica; Cai Godayol, amb un primer treball produït per Jordi Casadesús i Núria Graham; Jazzwoman, que aporta música urbana i compromís social; Moxal, que reforça la connexió amb el País Basc; Remei de Ca la Fresca, amb un directe sorprenent des del Montseny; Cançons amagades, una col·laboració especial entre Anna Andreu, Ferran Palau i Mar Pujol; Selva Nua, de Lleida, amb melodies delicades i atmosfèriques; L-R, des d'Astúries, amb una reivindicació del folklore; Sergi Carbonell, exmembre de Txarango que ofereix la seva faceta més personal; Le Parody, que fusiona tradició andalusa i electrònica; Paula Valls, amb una veu prodigiosa que abraça el folk, jazz i blues; Alosa, amb la complicitat i sensibilitat de Giulietta Vidal i Irene Romo; i Anna Ferrer, amb el seu treball Parenòstic, nascut al Mercat de Música Viva de Vic.

A més de les actuacions d'artistes, el festival inclou dues propostes especials que han fet augmentar l'interès del públic any rere any. EnCanta a l'Escola apropa la música d'autor als joves amb actuacions exclusives de Jazzwoman i Cai Godayol, portant l'art i la cultura als centres educatius. D'altra banda, l'Escenari Secret ofereix una experiència única on el públic descobreix l'artista i l'espai només en el moment de l'actuació, afegint una capa de misteri i sorpresa que fa d'aquest espectacle una vivència irrepetible.

Un pont musical amb el País Basc

Euskal Herria-Encanta Batuz és la materialització d'una relació que el festival ha anat teixint amb el País Basc al llarg dels anys. Després de set edicions acollint artistes bascos, l'esdeveniment dona nom a aquest vincle que ha permès descobrir músiques i sensibilitats úniques.

La iniciativa simbolitza la voluntat d'EnCanta de continuar creant connexions culturals, portant a Roda de Ter propostes singulars i consolidant un circuit d'intercanvi artístic que enriqueix tant els creadors com el públic.