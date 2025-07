Música i patrimoni es fusionen a Rupit i Pruit amb El So de les Pedres

Tot llest a Rupit i Pruit per a la celebració de la 4a edició d'El So de les Pedres, un projecte que fusiona patrimoni i música durant els dies 25, 26 i 27 de juliol. Un any més, la iniciativa posarà en valor el territori i el talent d'artistes emergents i consolidats en un diàleg íntim entre espai i so.

El So de les Pedres va néixer amb l'objectiu d'oferir una experiència cultural per a descobrir espais icònics del municipi a través d'actuacions de petit format en llocs singulars del poble, entre els quals hi ha la plaça de Pruit, el carrer Fossar, Can Cases, el Call de Castell, la bauma, Les Feixes de la Timbera, l'Ermita de Santa Magdalena i l'Hostalot.

El primer concert anirà a càrrec del grup Mai Halis, el divendres 25 de juliol a Pruit. El dissabte 26, les actuacions començaran al matí amb els joves músics del territori amb un concert especial amb el piano Maria Canals. També actuarà el cantautor i guitarrista Guillem Gené, que portarà el seu univers musical a Rupit.

El dissabte a la tarda serà el torn de Borja Penalba, qui farà un recital de poemes i cançons, i seguidament, actuarà Ibon RG, artista basc que oferirà un concert de cançó popular, poesia ancestral i avantguarda sonora.

Al vespre serà el tron d'Alosa, amb la veu de Giulietta Vidal i el violoncel d'Irene Romo; i tancarà la jornada Galo Dj i la seva proposta d'afrolatin House.

Finalment, el diumenge 27 de juliol tancarà el So de les Pedres 2025 Barcelona Clarinet Players portant la música de cambra a noves dimensions.