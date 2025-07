A l'espera que el punt passi pel ple de l'Ajuntament de Vic del pròxim dilluns 28 de juliol, tot fa pensar que es donarà llum verda a la proposta de cessió del solar de l'antic Mercat Municipal al Departament de Salut perquè hi construeixi un nou CAP.

Així ho han explicat aquest divendres l'equip de govern -format per Junts i Ara Vic- i el PSC, que donarà suport a la cessió. "No tanquem la porta a més suports i ens agradaria que no quedés amb una majoria de mínims", insisteix Albert Castells.

Amb la construcció del nou equipament, l'actual CAP Vic Nord -ubicat al barri dels Caputxins i conegut popularment com l'Ambulatori- es traslladarà al nou emplaçament, al centre de la ciutat.

El govern municipal insisteix a explicar que l'edifici de la plaça Divina Pastora -propietat de l'Institut Nacional de la Seguretat Social- continuarà operant amb normalitat fins que el nou CAP sigui una realitat i que, en un futur, l'objectiu és desplegar-hi un equipament sociosanitari.

Encara que el reivindicat tercer Centre d'Atenció Primària haurà d'esperar, en els pròxims anys també es farà realitat l'ampliació del CAP del Remei.

Veïns del barri dels Caputxins han convocat una manifestació el mateix dilluns a les portes del ple per evitar el tancament de Vic Nord i reclamar que la ciutat tingui un tercer CAP.

Com serà el nou CAP?

Per a la construcció del nou CAP, l'Ajuntament cedirà uns 2.000 metres quadrats de superfície del solar de l'antic Mercat Municipal. L'altra meitat del terreny -la part est, la més propera al carrer Bisbe Morgades- "se'l reserva la ciutat per a futures construccions", detalla el batlle vigatà.

El nou CAP tindrà d'una planta baixa i dos pisos més, podria disposar de pàrquing soterrat i també s'urbanitzarà l'entorn de la Farinera. Un cop el Departament de Salut hagi dotat el projecte amb el pressupost adient, l'equipament serà una realitat en uns sis anys.

L'acord per a la cessió del terreny inclou alguns detalls tècnics, com que el consistori es reserva el dret de formar part del jurat que decidirà com serà l'edifici; si el CatSalut no compleix la proposta i els terminis, l'Ajuntament recuperarà el solar; o, entre altres, també preveu ampliar els vials adjacents a l'equipament. Una altra condició per a la cessió gratuïta del terreny és que no s'abandoni l'edifici de l'Ambulatori.

Castells també afirma que l'any 2026 es preveu iniciar les obres d'ampliació del CAP del Remei, que serà una realitat el 2027: "Si el ple de Vic aprova la proposta, en els pròxims anys tindrem una millora important".

Amb les dues obres, el Departament invertirà uns 20 milions d'euros per a la millora de l'atenció primària a la capital d'Osona. "Amb aquest acord, la ciutat fa un pas de gegant", insisteix l'alcalde.

Una "oportunitat" per la ciutat

La proposta que l'equip de govern de Vic porta al ple del pròxim dilluns per a la cessió del solar a Salut "neix de l'acord amb la conselleria" que va anunciar-se el passat mes d'abril, detalla Castells.

Una iniciativa que possiblement s'aprovarà amb el suport del PSC: "No va de colors polítics, sinó de la necessitat de millorar l'atenció primària a la ciutat", explica Josep Pou, portaveu socialista. "Hi ha la previsió de millorar no només quantitativament, sinó també qualitativament, i que els professionals puguin prestar un bon servei", apunta Pou.

"Podríem dir que no, però estaríem negant una oportunitat a la ciutat", insisteix el regidor del PSC, que remarca que "aspirem a un tercer CAP, però ja ens han dit que ara no el tindrem".

Des d'Ara Vic, Xavier Farrés apunta que, actualment, "la situació de l'atenció primària a Vic no compleix les condicions" que necessita la ciutat, sobretot, diu, en relació amb el creixement poblacional i el nombre de targetes sanitàries, que creixen "exponencialment" any rere any.

Al mateix temps, el trasllat del CAP Vic Nord també respon, explica, a una qüestió d'espais i a la incorporació de nous professionals de la salut a l'atenció primària, com psicòlegs o fisioterapeutes.

"Si diem que no, ens treuen de la llista de ciutats amb necessitats preferents i, això, demoraria molt la nostra realitat sanitària", explica Farrés. Referent al nou CAP, el regidor d'Ara Vic detalla que serà un equipament "amb una planificació de present i de futur".

"El CAP Vic Nord no es tanca, estarà vigent i ens hem assegurat que l'espai no quedi orfe, hem demanat un equipament sanitari i social", manifesta Farrés: "D'aquí a uns quants anys, tothom estarà content".