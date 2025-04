Salut i l'Ajuntament de Vic ultimen la cessió del solar del Mercat Municipal per construir-hi un nou CAP

La consellera de Salut, Olga Pané, ha visitat Vic aquest divendres per ultimar la cessió, per part de l'Ajuntament, del solar de l'antic Mercat Municipal per a construir-hi el nou CAP Vic Nord, actualment ubicat al barri dels Caputxins. Així, el Departament aposta per traslladar l'Ambulatori al centre de la ciutat i, en un futur, ampliar el CAP del Remei.

Pané ha dit que el terreny que ofereix el consistori és "molt adequat per portar-hi el CAP Vic Nord", un equipament al qual "li fa molta falta l'ampliació". La consellera també ha explicat que, en el marc de la trobada amb el govern municipal, s'ha parlat d'altres projectes de futur en matèria de salut a la capital d'Osona, que ja ha assolit els 50.000 habitants. En aquesta línia, ha dit que, després de la renovació de l'Ambulatori, l'objectiu és "abordar la situació del CAP del Remei": "Ha quedat petit".

La consellera de Salut, Olga Pané, acompanyada de part de l`equip de Govern de Vic.

L.Busquets/ACN

L'alcalde de Vic, Albert Castells, ha destacat els mesos de treball conjunt amb la conselleria de Salut, insistint que "l'atenció primària a la ciutat necessita una renovació urgent": "Som conscients que els dos centres d'atenció primària de Vic no compleixen les condicions que ens mereixem els ciutadans". L'ampliació del CAP Vic Nord al solar del Mercat Municipal és "la manera més ràpida per tenir uns espais dignes", ha reivindicat el batlle.

Pel que fa a l'edifici on s'ubica actualment l'Ambulatori, Castells ha insistit que s'està plantejant quins usos tindrà i ha recordat que és propietat de l'Institut Nacional de la Seguretat Social.

La cessió del solar on es construirà el nou CAP, però, encara no s'ha fet efectiva i el govern municipal preveu que sigui una realitat en els pròxims mesos, ja que primer ha de passar pel plenari vigatà. Castells espera que "hi hagi un acord polític el màxim d'ampli possible" perquè "la ciutat necessita la millora urgent dels equipaments i aquesta és la manera més ràpida d'aconseguir que els ciutadans tinguin una atenció primària excel·lent".

Quan es formalitzi la cessió i Salut ho doti amb pressupost, el nou edifici seria una realitat en uns sis anys. Pel nou CAP, l'Ajuntament pensa en un edifici de tres plantes més una planta baixa i un pàrquing soterrat on es traslladaran serveis com l'ASSIR -Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva-, l'atenció al viatger o Radiologia, i també serà un centre de referència per a altres municipis de la comarca d'Osona.

Imatge d`arxiu del CAP Vic Nord, ubicat al barri dels Caputxins.

Josep M. Montaner

El tercer CAP, una demanda històrica

Ara per ara, Vic no tindrà un tercer Centre d'Atenció Primària, una demanda que ve de lluny amb l'objectiu d'alleugerir la pressió assistencial dels centres actuals i garantir un servei més eficient.

La reivindicació, però, ben segur que continuarà. De fet, el passat mes de febrer, el Parlament arribava a un acord unànime per reclamar al govern un tercer CAP a la capital d'Osona a través d'una moció presentada pel grup parlamentari dels Comuns.

Un compromís que també es donava el maig del 2024 al ple de Vic -amb els suports de Junts, ERC, CUP i SOMI, i l'abstenció d'Ara Vic- a través d'una moció conjunta de Vic En Comú Podem i PSC per mantenir el CAP Vic Nord al barri dels Caputxins i instar al Departament de Salut un nou centre sanitari a la ciutat.