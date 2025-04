Junts i ERC acorden la reobertura de l'Oficina d'Habitatge de Manlleu

Junts i ERC arriben a un acord per a tornar a obrir l'Oficina d'Habitatge de Manlleu, tancada des de fa mesos. L'entesa arriba després que els d'Arnau Rovira trenquessin el pacte de govern amb el PSC, passant a governar amb minoria. Un escenari que els obliga a forjar aliances amb la resta de grups de l'oposició per tirar endavant els projectes del mandat.

En aquest context, Junts i ERC han emès un comunicat conjunt expressant la "voluntat compartida de garantir el dret a l'habitatge i reforçar els serveis d'atenció a la ciutadania", que es traduirà amb la reobertura de l'Oficina d'Habitatge al llarg del 2026. El compromís arriba en el marc de l'inici de les negociacions per a l'aprovació del pressupost municipal i les ordenances fiscals per al pròxim any.

El tracte inclou que a l'Oficina es disposi d'atenció presencial i la dotació adequada; que es garanteixi un enfocament transversal que inclogui la perspectiva social, tècnica i comunitària; assegurar que hi hagi serveis d'informació, assessorament i mediació; la creació i gestió de la borsa municipal d'habitatge de lloguer assequible; oferir acompanyament administratiu i tècnic a projectes de promoció de nou habitatge públic i privat; incorporar assessorament en eficiència energètica, fomentar la rehabilitació sostenible i la reducció de consums; o establir col·laboració amb administracions competents.

En el comunicat, ambdues parts es comprometen a "fer un seguiment polític conjunt" sobre el funcionament i l'evolució del servei, així com treballar en la redacció i disseny del nou Pla Local d'Habitatge.