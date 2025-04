El Lluçanès celebra una nova edició del cicle Païssa

El Consorci del Lluçanès impulsa una nova edició del cicle Païssa, una proposta que combina els elements més destacats del territori i que ofereix experiències que engloben gastronomia local, visites a productors agroalimentaris i arts escèniques.

En el marc de la distinció de Catalunya com a Regió Mundial de la Gastronomia 2025, Païssa inclou un esmorzar de forquilla amb productes de proximitat, a més d'una visita a una explotació local i un espectacle d'arts escèniques. Tot plegat en uns paratges emblemàtics i espectaculars. La segona edició també incorpora la possibilitat de gaudir de l'activitat en llengua de signes, sol·licitant-ho prèviament a l'organització.

A cada sessió es podran comprar productes locals a les parades habilitades. Amb la celebració de la primera activitat, que va tenir El Soler de n'Hug i el Canya i Teca com a protagonistes, el cicle afronta els pròxims mesos amb cinc propostes repartides en diferents municipis del Lluçanès.

Dissabte 10 de maig: Mas Rogers, Sant Bartomeu del Grau

La Païssa Gastronòmica a Mas Rogers tindrà lloc en una explotació ramadera amb més de 80 anys d'història, on la passió per la pagesia s'ha transmès de generació en generació. L'esmorzar de forquilla anirà a càrrec del Restaurant Cafè del Mig, que cuinarà la carn de vedella de l'explotació i que oferirà unes postres de làctics a partir de la llet de la mateixa granja. Es farà una visita guiada per l'explotació, i també hi haurà música en directe amb Germà Negre.

Dissabte 14 de juny: Formatges de Lluçà

Abans de Sant Joan, Formatges de Lluçà acollirà Païssa al voltant d'una granja familiar que elabora formatges amb llet crua del seu propi ramat de cabres. El Cafè del Mig tornarà a servir un deliciós esmorzar de forquilla, incorporant també els productes làctics de l'explotació que acull l'activitat. En l'àmbit artístic hi haurà doble ració: Maria Ribera i Santi Careta presentaran una proposta poètica i intimista, i Júlia Miralles Estivill oferirà Requetemuà, una peça que homenatja la senzillesa, les dones treballadores i la vida rural.

Dissabte 9 d'agost: Mas Terricabras, Oristà

El cicle Païssa fa parada a Mas Terricabras, una explotació familiar agrícola-ramadera de moltes generacions, dedicada al cultiu de cereals, farratges i a la cria de bestiar. L'esmorzar de forquilla serà ofert pel restaurant Cal Trumfo, de La Torre d'Oristà, que prepararà diferents combinacions culinàries amb el blat forment de l'explotació com a gran protagonista. La jornada culminarà amb l'espectacle Melic d'If Circus i del taller Teixint Memòries.

Dissabte 11 d'octubre: Forn Franquesa, Perafita

A l'octubre, Païssa serà a Perafita amb un esmorzar de forquilla de l'Agrobotiga del Lluçanès, un establiment ubicat al centre del poble on es pot degustar i omplir el cistell amb productes del territori. Durant la visita els participants podran conèixer l'experiència de visitar la comarca amb l'oferta de Ca l'Estamenya. La jornada culminarà amb un concert de Ferran Orriols, cantautor del Lluçanès i membre del grup Nyandú, que presentarà el seu segon treball, Darrere els horts.