Una quarantena d'artesans i 200 formatges per tastar i comprar al tall: torna el Lactium de Vic

La 17a edició de la mostra de formatges catalans Lactium se celebrarà el 3 i 4 de maig al parc Jaume Balmes de Vic. Hi participaran una quarantena d'artesans -una xifra similar a la de l'any passat- i oferiran uns 200 formatges per provar i comprar al tall.

El director del Lactium, Isaac Gelabert, ha explicat que enguany 11 formatgeries seran noves. Una altra de les novetats és la manera d'escollir quin serà el Millor Formatge Català. Gelabert ha destacat que enguany recorreran més de 3.000 quilòmetres per deu municipis de Catalunya, "per trepitjar territori", i perquè el jurat esculli els millors formatges de cadascuna de les 13 categories. El dia 3, a les Adoberies de Vic, el jurat triarà el millor entre els millors.

Gelabert ha posat en valor el certamen precisament per tenir "un model molt clar", que es basa en el fet que es tracta d'una festa "transversal, especialitzada i amb una selecció molt acurada dels expositors". Com ja va succeir l'any passat, el Lactium ha esgotat les places per a les 40 formatgeries que omplen el Parc Balmes i algunes han quedat fora. "Podríem créixer, però no tindria sentit, perquè es trencaria l'equació entre visitants i negoci", ha explicat el director.

Presentació del Lactium de Vic 2025.

L.Busquets/ACN

Gelabert ha destacat el fet que les formatgeries que van a la fira hagin de comptar amb la presència dels formatgers a darrere el taulell, cosa que apropa molt millor la cultura formatgera al comprador. A la quarantena d'artesans, també s'hi sumen 13 amics del formatge, que són projectes agroalimentaris que des del Lactium creuen que mariden bé amb els formatges. En clau osonenca, hi haurà 9 formatgeries i 6 amics del formatge de la comarca.

D'entre els 200 formatges que es podran comprar i tastar durant la fira, alguns d'ells seran de la formatgeria Ferme de Lanset. Es tracta d'una formatgeria situada en un petit poble de la Vall d'Aspe, als Pirineus Atlàntics, que enguany serà la formatgeria convidada. Tenen 200 cabres alpines i fan formatges de pastor, que significa que s'encarreguen de tot el procés, des de la cura dels animals fins a l'elaboració del formatge.

Com és habitual, el Lactium també oferirà diferents activitats, com tastos de formatges a l'aula Bonpreu Esclat, concerts -enguany amb Joan Colomo i Clara Maschio- o activitats per als més petits. Com a novetat, una de les propostes per al públic serà aprendre a elaborar una fusta de formatges artesans per fer-la a casa. Amb indicacions sobre com combinar-los i algunes maneres de presentar-los per poder-los gaudir en companyia.

Una quarantena d'artesans oferiran 200 formatges per tastar i comprar al tall al Lactium Vic.

Oriol Clavera

70 especialistes arreu del territori

Lactium On Tour és el títol que s'ha escollit per titular la descentralització del concurs per escollir el Millor Formatge Català que cada any surt del Lactium. "En lloc de convocar els 70 membres del jurat aquí a Vic, el que hem fet són les maletes, per fer més de 3.000 quilòmetres i recórrer tot el país", ha explicat Isaac Gelabert. S'ha escollit deu localitzacions -entre elles Reus, Vilanova i la Geltrú, Girona, l'Espluga de Francolí o Barcelona- per fer arribar el projecte del Lactium a tot arreu. "Ens està permetent parlar de cultura formatgera allà on anem", ha destacat Gelabert.

El concurs compta amb més de 150 formatges inscrits, distribuïts en 13 categories, que representen la diversitat del sector. També representen totes les espècies lleteres presents a Catalunya (vaca, cabra, ovella i búfala) i les tècniques d'elaboració.

Segons Gelabert, aquest nou procés més descentralitzat està comportant "debats molt interessants" al voltant del formatge i també posa en valor "tota" la cadena de valor del formatge artesà, ja que compta amb presència no només de formatgers, sinó també de ramaders i professionals de la distribució o la venda. El dia 3 de maig, a les Adoberies de Vic, la setantena de membres del jurat escolliran el millor formatge d'entre els guanyadors a les 13 categories.

El Lactium Vic, amb epicentre al parc Jaume Balmes, se celebra el cap de setmana del 3 i 4 de maig.

Adrià Costa

Un model consolidat

Per la seva banda, la regidora de Fires i Mercats, Bet Piella, ha destacat el fet que Vic hagi sabut establir el seu propi model de fires, "que està molt consolidat". Piella ha dit que Osona és un "territori làctic" i això "no és casualitat". De fet, és la primera comarca en producció de llet, la segona en nombre d'explotacions amb 16 formatgeries artesanes, ha explicat la regidora. "Ens retroalimentem", ha afegit.