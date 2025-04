Roda de Ter celebra la Fira de la Llavor: «Ens connecta amb els orígens, la terra i la saviesa popular»

Aquest diumenge 27 d'abril, Roda de Ter celebra una nova edició de la Fira de la Llavor Tradicional, un esdeveniment que comptarà amb 24 parades especialitzades de planter, llavors i productes de la terra.

Amb el lema Tancant cercles, la mostra d'enguany convida a reflexionar sobre el cicle de la vida i la importància de recuperar, reutilitzar i transmetre els coneixements heretats de generació en generació.

La gran novetat d'aquest 2025 és el canvi d'ubicació de l'esdeveniment: es farà a l'esplanada de davant la carpa municipal, un espai més ampli i que, en cas de pluja, permetrà traslladar les activitats a l'interior de la carpa. Durant la jornada, es comptarà amb dues foodtrucks que oferiran productes locals i ecològics.

També és novetat la programació de tres activitats prèvies a la fira, el dissabte 26 d'abril, a la Biblioteca i a la zona de la Muntanyeta. Al mateix temps, les propostes tècniques i els tastos s'inclouen en la programació del diumenge.

Entre les activitats hi ha la presentació del llibre Un país a la cassola, de Pep Salsetes; una xerrada amb productors d'osona; un concert-vermut amb Alaire; la narració del conte La sopa d'en Tomàs; tallers de receptes de primavera, remeis casolans per acompanyar el cicle menstrual, refrescos i begudes saludables amb flors i plantes de l'entorn, i d'aquarel·les vegetals.

Griselda Arrey, regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme de Roda de Ter, destaca que l'esdeveniment "ens connecta amb els nostres orígens, amb la terra, amb la saviesa popular i amb el compromís de preservar la biodiversitat i la cultura agrícola". "Tancar cercles és cuidar allò que hem rebut i garantir un futur més sostenible", afegeix.

El cartell d'enguany

El cartell d'aquesta edició, dissenyat per Ana B. Reina, "és una metàfora del que representa la fira: recollir el millor del passat per projectar-lo cap al futur", explica Arrey. Al cartell hi apareix una il·lustració del símbol de l'infinit, format per dos cercles tancats, que representa la continuïtat i el cicle sense fi, i que en aquest context transmet la idea que, si tenim cura del nostre planeta, aquest pot perdurar per sempre.

10 anys del Banc de Llavors

Aquest 2025 se celebren 10 anys del Banc de Llavors de Roda de Ter, un col·lectiu que ha nascut i crescut en paral·lel a la fira i que es dedica a la preservació de la biodiversitat agrícola.

La seva missió principal és conservar i difondre varietats locals de llavors, promovent la sobirania alimentària i l'agricultura sostenible. El col·lectiu, a més de la fira, ofereix durant tot l'any tallers formatius sobre tècniques agrícoles tradicionals i intercanvis de llavors entre agricultors locals.