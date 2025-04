Sant Jordi a Vic: un centenar de parades ompliran de roses i llibres la ciutat

Vic s'omplirà de llibres, roses i activitats per a tots els públics en el marc d'una nova diada de Sant Jordi. Enguany, la programació al voltant del 23 d'abril s'allargarà tota la setmana amb propostes com un laboratori de lectura infantil, presentacions de llibres, tertúlies sobre temes d'actualitat, sardanes o concursos, entre altres.

Aquest dimecres 23 d'abril, a partir de les 9 del matí, Vic s'omplirà de llibres i roses gràcies a un centenar de parades repartides per tota la ciutat i, especialment, al centre de la capital d'Osona. A partir de les 11:30 hores, la rambla de Passeig acollirà la ballada de Sant Jordi amb la Cobla Genisenca.

A la tarda és quan els carrers de la ciutat arrenquen al bull amb centenars de persones remenant llibres i gaudint d'un dia màgic on la cultura i la llengua en són les protagonistes. La plaça Major acollirà, a partir de les 17 hores, un taller de castells organitzat pels Sagals d'Osona, mentre que a les 18 hores -també a la plaça Major- arriba el plat fort de la jornada pels més menuts, amb la representació de la Llegenda de Sant Jordi a càrrec de la companyia de teatre La Canina.

Representació de la Llegenda de Sant Jordi a la plaça Major de Vic durant la diada 2024.

Oriol Clavera

A les 19 hores a la plaça del Pes hi haurà un concert de cançons catalanes organitzat per la Coral Brusquina, i a partir de les 20:30 hores hi haurà l'activitat Catalunya+Q1Club: Història, poemes i romanços. Tot per la Pàtria a la Biblioteca Pilarin Bayés, on s'ha instal·lat l'escultura Rosa d'acer, obra de Gerard Mas.

Durant tota la diada de Sant Jordi també s'instal·larà l'arbre dels desitjos on tothom qui ho vulgui podrà agafar llibres de segona mà, una activitat organitzada pels Artesans del carrer de la Riera. L'Ajuntament de Vic oferirà portes obertes a la Casa Consistorial perquè la ciutadania pugui visitar-ne les sales nobles.