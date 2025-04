El bressol original que va allitar Jacint Verdaguer s'exposarà de forma permanent a la Casa Museu de Folgueroles

El bressol original de fusta que va allitar Jacint Verdaguer quan era un nadó s'exposarà de forma permanent a la Casa Museu del poeta a Folgueroles. Això és possible gràcies a la cessió que ha fet el Museu d'Art Medeival de Vic, que conserva la peça des del 1914.

La donació es farà amb motiu de la Festa Verdaguer, que compta amb més d'una quarantena d'activitats i estarà marcada pel 180è aniversari del naixement del poeta. La festa arrencarà el 16 de maig amb l'estrena teatral de l'obra Los que estau amb lo front núvol, los que teniu lo cor trist, en col·laboració amb l'Atlàntida de Vic. El tancament serà el 10 de juny a Barcelona amb un acte d'homenatge a Verdaguer a Vil·la Joana, on es farà un concert i ofrena floral al llit de mort del poeta.

La Festa Verdaguer 2025 arrencarà aquest mes de maig amb més d'una quarantena de propostes que van des de rutes literàries, concerts, recitals de poesia, exposicions o taules rodones. La festa se celebrarà entre el 16 de maig i el 10 de juny a diversos espais de Folgueroles i Barcelona -llocs de naixement i mort del poeta- i l'edició del 2025 està especialment marcada per la celebració dels 180 anys del naixement del poeta. La data exacta del naixement és el 17 de maig, dia en què s'inaugurarà a la vila natal del poeta una escultura dedicada al poema Canigó, obra de l'artista Duaita Prats, en el marc del projecte Llengua, natura i pàtria.

La inauguració serà el 16 de maig amb l'estrena de l'espectacle Los que estau amb lo front núvol, los que teniu lo cor trist, una obra de creació amb música a partir de l'obra de Jacint Verdaguer. Es tracta d'una coproducció amb l'Atlàntida de Vic que vol convidar el públic a reflexionar sobre la necessitat de construir "cels" i "paradisos" per viure plenament i donar sentit a l'existència a través de la cultura. L'espectacle s'inclou també en els actes de celebració dels 15 anys de l'Atlàntida.

Les activitats a Barcelona començaran el 18 de maig amb un taller familiar a Vil·la Joana, una antiga masia al Parc de Collserola que des del 1963 és seu del Museu Verdaguer i que depèn del Museu d'Història de Barcelona. Al mateix indret s'hi farà el 22 de maig una conferència en què s'explicarà la influència de Jacint Verdaguer en l'obra de Maria Antònia Salvà i es clourà amb un recital. El dia 24 de maig, coincidint amb el Dia Europeu dels Parcs naturals, s'ha organitzat l'activitat 'Verdaguer i la natura', en què es farà un recorregut guiat amb un biòleg i una rapsoda. El 10 de juny Vil·la Joana acollirà també el tancament de la Festa Verdaguer amb una ofrena floral, un recital i un concert.

Cessió del bressol original de Verdaguer

Un dels fets destacats de la Festa Verdaguer serà la cessió del bressol original que va allitar Jacint Verdaguer. Aquesta peça es trobava fins ara al MEV, que la va rebre mitjançant una donació l'any 1914. La peça estava destinada a traslladar-se a la Casa Museu Verdaguer l'any 1936, però l'esclat de la guerra ho va impedir. Ara, un acord entre el MEV i la Casa Museu farà possible el trasllat. El director del MEV, Oriol Picas, ha explicat que inicialment la cessió s'ha fet per a 5 anys, però ha subratllat que la voluntat és que s'hi quedi de forma permanent. "Aquí hi estarà millor, és casa seva", ha expressat Picas.

El bressol de fusta s'ubicarà a la planta baixa de la Casa Verdaguer, on s'explica la biografia del poeta de Folgueroles, des del seu naixement fins a la mort, tal com explica la directora de la Fundació Verdaguer, Jordina Boix.

La peça, d'entrada, no anirà coberta per cap vitrina i es mantindrà així si les condicions meteorològiques de la sala són les òptimes. Boix ha explicat que amb el retorn d'aquest objecte al seu lloc original després de 111 anys, la Casa Museu organitzarà un seguit d'activitats i propostes artístiques per fer valdre la vida a pagès i l'entorn i la cura dels infants.