«L'envelliment accelerat de la població obliga a fer un canvi de mirada en l'atenció sanitària»

El Consorci Hospitalari de Vic (CHV) ha desplegat recentment la jornada Model territorial en l'atenció geriàtrica, una trobada que ha reunit professionals referents en geriatria, recerca, atenció integrada i gestió sanitària per compartir experiències, bones pràctiques i models assistencials innovadors en l'abordatge de l'envelliment i la fragilitat.

Durant l'acte, el gerent de la Regió Sanitària de la Catalunya Central, Toni Sánchez, apuntava que "l'envelliment accelerat de la població ens obliga a fer un canvi de mirada en l'atenció sanitària i hem de garantir una atenció adequada, al lloc i moment oportuns, i fer-ho de manera coordinada entre tots els nivells assistencials: l'atenció primària, comunitària i hospitalària".

En la mateixa línia, Sara Manjón, gerent del Consorci Hospitalari de Vic i la Fundació Hospital de la Santa Creu destacava que "fins al 32% de la població gran del nostre territori presenta una fragilitat moderada o avançada, sovint acompanyada de múltiples malalties cròniques". Aquesta realitat, detallava, "posa de manifest la necessitat de transformar el sistema de provisió de serveis cap a un abordatge sistèmic i multidisciplinari".

Un model territorial pioner

Mireia Llonch, adjunta a la direcció operativa del Departament de Salut, defensava el Servei Territorial de Geriatria com a eina clau per ordenar els recursos i garantir una atenció equitativa i sostenible apel·lant a una "mirada transversal i compartida" com a condició imprescindible per transformar el sistema.

L'exposició del model territorial de geriatria que es desenvolupa a Osona -pioner a Catalunya-, ha estat el punt central de la jornada. Dina Barneto, cap del Servei de Geriatria, destacava que "som l'únic servei de geriatria de caràcter territorial al país, amb una atenció integrada que utilitza tots els recursos disponibles per respondre a les necessitats específiques de cada pacient". Un model que "permet oferir una atenció geriàtrica especialitzada a urgències, alternatives a l'hospitalització com centres de dia o atenció domiciliària, i que garanteix una atenció contínua, transversal i centrada en la persona, amb els professionals i recursos més idonis en cada moment", subratllava.

Ponència de la jornada `Model territorial en l’atenció geriàtrica`, organitzada pel CHV-FHSC.

CHV

Rosa Maria Muntal, infermera especialista en geriatria i gestora de continuïtat de cures del CHV-FHSC, presentava la Ruta assistencial per al pacient amb fragilitat, una eina que assegura la coordinació entre els diferents nivells assistencials i garanteix transicions segures al llarg del procés de salut. Aquesta ruta permet una millor planificació de les cures, evita duplicacions i assegura que cada pacient rebi la millor atenció possible segons el seu moment cíclic.

La jornada també donava veu als usuaris amb una conversa entre Núria Palou, cap d'estratègia ciutadana del CHV-FHSC, i un pacient que compartia en primera persona com ha viscut l'atenció rebuda.

La taula rodona Geriatria de present i futur: innovació, recerca i docència, moderada per Núria Roger, directora de Transferència de Coneixement del CHV-FHSC, destacava el paper clau de la recerca i la formació especialitzada com a motors imprescindibles per a la transformació del model d'atenció geriàtrica. Els ponents posaven en relleu la necessitat de generar coneixement propi, impulsar la innovació i consolidar itineraris formatius que garanteixin la qualitat i l'equitat en l'atenció a les persones grans.

En el debat també es reflexionava sobre el futur de l'especialitat, amb especial atenció a la importància de la docència i la necessitat de reforçar les competències comunicatives i relacionals dels professionals, especialment en contextos de fragilitat i alta complexitat.

La jornada dedicava un segon bloc als nous models d'atenció a les persones amb fragilitat moderat per Esther Roquer, presidenta de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia, on diferents professionals de Lleida, Barcelona i Osona presentaven experiències que exemplifiquen una nova manera d'entendre l'atenció geriàtrica, més àgil, integrada i adaptada al context local.