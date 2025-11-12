L'Ajuntament de Torelló ha aprovat, aquest dilluns en sessió plenària, el pressupost pel 2026, que ascendeix fins als 29.754.106 euros, el que representa un 17% més que els números de l'any passat. La proposta de l'equip de govern ha prosperat amb una abstenció de la CUP.
El ple del consistori també ha donat llum verda a les ordenances fiscals per al pròxim any. La proposta del govern municipal aposta per la "contenció" i la congelació de taxes i tributs amb la finalitat de "no augmentar la càrrega impositiva a la ciutadania".
Un pressupost de 29,7 milions d'euros
El pressupost de l'Ajuntament de Torelló per pròxim any serà de 29,7 milions d'euros, una xifra que representa un increment del 17% respecte dels comptes aprovats l'any 2025.
Els números preveuen inversions bianuals i, entre les prioritàries, en destaquen la remodelació del Teatre Cirvianum, la finalització de l'equipament d'El Club, l'adequació de carrers i voreres, la millores a la zona esportiva i al barri de Montserrat, o l'execució de projectes de remodelació com el de la plaça Joanot Martorell o la plaça Doctor Fleming.
La regidora d'Hisenda, remarca que el pressupost per al pròxim any pretén millorar els equipaments, els serveis i les infraestructures municipals per cobrir "les màximes necessitats" de la ciutadania.
"La voluntat és d'adaptar el pressupost al màxim de les necessitats del poble, optimitzant les partides per poder abordar tots els projectes que han de permetre que Torelló avanci", apunta l'alcalde de la capital de la Vall del Ges, Marçal Ortuño.
Junts hi ha votat en contra: "No compleix amb els acords arribats en anteriors pressupostos, no responen a les necessitats del municipi i evidencien manca de rigor i sensibilitat per part de l'equip de govern".
El PSC també hi ha dit que no: "Ni hem pogut col·laborar ni hem tingut temps per estudiar-los. No són uns pressupostos socials i les prioritats no coincideixen amb les nostres".
Des de la CUP remarquen que el seu pressupost "seria molt diferent", encara que, tot i estar en desacord amb diversos punts, no volen que "el pressupost de l'any passat quedi prorrogat". Per aquest motiu, han optat per a donar llibertat de vot a les seves regidores, les quals han practicat una abstenció i un vot en contra.
"Contenció" per les ordenances fiscals
El ple de l'Ajuntament de Torelló també ha donat llum verda a les noves ordenances fiscals per al pròxim any amb la voluntat d'aportar "estabilitat i confiança" a la ciutadania, així com "protegir les economies de les famílies i del teixit econòmic local", subratlla la regidora d'Hisenda.
La regidora remarca que, amb les noves ordenances, l'Ajuntament fa un esforç per "la contenció de la despesa" intentant garantir tots els serveis i optimitzant els recursos dels quals disposa, i ha pres la decisió "d'ajustar-nos internament, abans de demanar més esforços als ciutadans". "Congelar taxes és governar bé quan tens els números ordenats", afegeix Pérez.
Al mateix temps, s'opta per les bonificacions, com per exemple, a la taxa de residus, on es premiarà a les persones i comerços que "ho facin bé" –bonificació per generació-, o bé es tindrà en compte la renda de les famílies perquè el tribut "no els suposi una càrrega desproporcionada".
En la seva intervenció, la regidora d'Hisenda remarca que "no afegir més pressió fiscal ha estat possible gràcies a la bona gestió i a una economia sanejada".
Des del grup municipal de Junts hi ha votat en contra. Manifesten un "profund malestar", diuen, "davant la manca de diàleg i d'obertura de l'equip de govern en matèria fiscal". També critiquen que s'han desestimat les seves aportacions sense fer-ne "cap anàlisi": "Volíem construir unes ordenances més justes i equilibrades".
Des del PSC tampoc han donat suport a les ordenances pel 2026. Critiquen la manca de negociació per part del govern municipal i que no s'hagin contemplat les seves propostes.
Finalment, des de la CUP reivindiquen l'aplicació de noves taxes, per exemple, pels carregadors de cotxes elèctrics o una per a pisos buits de llarga durada. El seu sentit del vot ha estat l'abstenció.