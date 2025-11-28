Prats de Lluçanès aprova el pressupost pel 2026

El ple de l'Ajuntament de Prats de Lluçanès corresponent al mes de novembre ha aprovat el pressupost per al 2026, uns comptes que ascendeixen a 3.495.000 euros i que contemplen mantenir les subvencions a les entitats i associacions del municipi.
Amb l'objectiu de garantir la prestació de serveis essencials i mantenir la salut econòmica del poble, el pressupost preveu fer inversions a la via pública, en seguretat i ensenyament, a la zona esportiva o en el manteniment dels espais verds.
D'aquesta manera, dels gairebé 3,4 milions d'euros, uns 360.000 euros es destinaran a inversions. Una de les partides serà per a la via pública, amb 15.000 euros. Es preveu fer millores i enquitranament de diversos carrers, l'adequació de la plaça Perot Rocaguinarda i la connexió entre el Passeig i el carrer Major a través del carrer Trullàs.
En matèria de seguretat s'hi destinaran 23.500 euros -que se sumen als 40.000 euros ja previstos- per completar la instal·lació de càmeres lectores de matrícules a les cinc entrades del municipi.
En ensenyament, els centres educatius municipals disposaran de 15.000 euros per a actuacions com la renovació del paviment i de l'enllumenat de l'Escola La Pitota i treballs de pintura a l'Escola Lluçanès.
A la zona esportiva es preveu una inversió de 90.000 euros per a la legalització i posada en funcionament del rocòdrom del pavelló; la substitució de la superfície porosa del voltant de la piscina; la reforma dels vestidors antics; i l'ampliació de la zona de bicitrial.
Pel que a al manteniment, Parcs i jardins rebran 25.000 euros per a l'arranjament i millora de diversos espais verds del poble.
El pressupost, però, també contempla altres actuacions rellevants com la dotació de mobiliari pel Cafè Teatre Orient i la Farmàcia Vella -9.000 euros-; o 35.000 euros per a la redacció del projecte de reforma de la plaça Nova.