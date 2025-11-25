Una vintena d'establiments de Vic han hagut de tancar per no complir la normativa

L'Ajuntament de Vic ha intensificat les accions per "endreçar" les activitats econòmiques i comercials presents a la capital d'Osona amb l'objectiu de "preservar el model de ciutat comercial, equilibrat, divers i coherent amb la identitat i la història" de la ciutat.
De gener a novembre d'aquest 2025, el consistori ha obert 135 actes d'inspecció a comerços i establiments. Com a resultat, s'han clausurat 10 bars, s'han tancat vuit botigues i s'ha desactivat un taller de venda i lloguer de vehicles que no tenia llicència. En alguns casos, també s'ha avançat l'hora de tancament de bars i restaurants per garantir la convivència amb els veïns. Com a dada comparativa, l'any passat van obrir-se 175 expedients, i cinc comerços van acabar clausurats.
"A Vic s'han de complir totes les normatives", insisteix l'alcalde Albert Castells, afegint que "qui no fa bé les coses s'ha de posar al dia o directament ha de tancar". En alguna ocasió, fins i tot, han trobat persones vivint en condicions d'infrahabitatge a l'interior de bars o botigues, puntualitza el batlle vigatà.
A la capital d'Osona hi ha registrades un total de 2.763 activitats econòmiques, de les quals 776 són comerços (el 28%), 269 (el 9,7%) són del sector de l'hostaleria i, la resta, són activitats industrials.
"A Vic hi ha molts comerços, gairebé el doble que la mitjana catalana", apunta Bet Piella, regidora de Comerç i Activitats. Per exemple, l'any 2024 la ciutat tenia 18,2 establiments alimentaris per cada 1.000 habitants -a les ciutats catalanes de la mateixa mida que Vic, la mitjana se situa als 10,2-.
Si bé la tradició comercial de la capital d'Osona ve de lluny, la regidora també atribueix la gran quantitat d'establiments al creixement poblacional de la ciutat, que enguany ha superat els 50.000 habitants.
Per a controlar que totes les activitats econòmiques censades que hi ha a la ciutat compleixin les normatives, el consistori fa inspeccions anuals dels diferents establiments, especialment en aquells locals on hi ha més aforament, més risc d'incendi, pel medi ambient o a nivell sanitari.
Al mateix temps, també es fan inspeccions de forma esporàdica, ja sigui perquè l'Ajuntament ha rebut queixes per part dels veïns o perquè hi ha hagut un canvi de titularitat del negoci. També se'n fan regularment als mercats o a les fires que es despleguen a la ciutat -per exemple, en el Lactium o al Mercat Medieval, ja que hi ha productes alimentaris-.
El consistori també s'ha posat les piles amb la qüestió de la llengua. Des de l'àrea de comerç, i amb l'ajuda d'agents cívics, es fan inspeccions als establiments i s'informa els propietaris de la normativa lingüística.
De gener a novembre del 2025, s'han detectat 66 locals que incompleixen la norma en l'àmbit del català: 12 comerços estan fent classes de llengua catalana, 22 han canviat el rètol i la cartellera i s'està fent seguiment d'una vintena més d'establiments. A més, en una dotzena de casos, la Guàrdia Urbana de Vic ha aixecat acta i ha obert un expedient sancionador.