Vic vol limitar l'obertura d'alguns negocis per garantir «un comerç de qualitat i proximitat»

L'Ajuntament de Vic vol posar fre a la proliferació d'algunes activitats comercials amb l'objectiu de "protegir el comerç local i de proximitat". Entre els negocis que se'n voldria limitar l'obertura hi ha, per exemple, els centres de manicura, els establiments de compravenda d'or o les botigues de fundes per a mòbils.
Per a fer-ho possible, l'equip de govern -juntament amb els diferents grups polítics que configuren el plenari vigatà i agents com Vic Comerç, l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme del Moianès i d'Osona i el Gremi de Perruqueria- està treballant en un nou pla d'usos comercials que determinaria quines activitats estan permeses o quines estan subjectes a condicions.
"Vic té la seva escènica en el comerç i els mercats, i tot el que té a veure amb l'ordre i l'endreça i cuidar el teixit comercial és de vital importància per la ciutat", remarca l'alcalde Albert Castells.
El pla d'usos comercials podria aprovar-se inicialment al ple de l'Ajuntament de Vic corresponent al mes de gener de 2026 i, per tant, les mesures que proposa ja podrien entrar en vigor a principis d'any. Bet Piella, regidora de Comerç, Fires i Mercats i Activitats, posa en valor que la proposta s'ha treballat de forma consensuada i voldria que tirés endavant amb el màxim de suports possibles.
Un pla per "endreçar" el comerç
El pla especial d'usos comercials que està treballant l'Ajuntament de Vic, juntament amb altres agents del sector, proposa limitar l'obertura de certs establiments.
El plantejament divideix la ciutat en quatre sectors -el centre, el passeig de la Generalitat i el Remei; les places; el punt d'interès artesanal del carrer de la Riera; i la resta de la ciutat- i detalla quines activitats comercials i econòmiques es permeten o no a cada zona. Per exemple, a la plaça Major no es permetria que s'hi establís un taller mecànic.
El pla també regularia l'obertura d'alguns negocis en funció de determinades condicions, com la distància i el percentatge. Per exemple, en algunes zones de la ciutat la distància entre comerços del mateix tipus seria de 50 o 100 metres, mentre que en altres casos la limitació es farà per carrers o barris. "No volem fomentar el monocultiu", insisteix Piella.
Pel que fa a les limitacions en funció del percentatge, en algunes places -com a la plaça Major, la plaça dels Màrtirs, la de l'Estació a la del Pes- no es permetrà que s'obrin més bars ni restaurants un cop s'hagi arribat al tant per cent de restauració permès.
Aquesta mesura vol donar resposta al "malestar" que genera aquesta activitat en el veïnatge, com el soroll o els problemes de pas en espais on els locals ocupen part de la via pública.
En altres zones, com el carrer Manlleu, l'Ajuntament vol preservar la "passejada comercial" i, per aquest motiu, volen evitar que en els locals de planta baixa s'hi instal·lin negocis -per exemple, un centre odontològic- que trenquin la continuïtat dels aparadors.
A tot plegat, Bet Piella insisteix en el fet que els negocis que ja estan en marxa no hauran de tancar i que, de moment, es tracta d'una proposta que ha de passar pel ple de l'Ajuntament i aprovar-se inicialment per entrar en vigor.
Vic, ciutat de mercats
Aquest 2025 finalitza la concessió de les parades de marxants de tots els mercats de Catalunya. Els ajuntaments tenien dues opcions per actualitzar les autoritzacions pels pròxims 15 anys: licitar de nou tot el mercat o renovar les llicències existents.
Vic va optar per a la segona opció i s'han prorrogat 252 llicències de les 254 possibles. De fet, l'any 2024 ja es va fer una "gran inspecció", el resultat de la qual va ser la revocació de set parades. La Guàrdia Civil i la Policia Nacional també van realitzar accions contra la falsificació de productes o per no tenir els contractes de treballadors al dia.
La ciutat compta amb tres mercats setmanals: els de dimarts i dissabte a la plaça Major -amb 106 parades i 154 llicències respectivament-, i el mercat del diumenge al passeig de la Generalitat, amb 31 autoritzacions.