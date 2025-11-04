La memòria és el fil conductor de la mostra d'art contemporani en aparadors buits de Manlleu

La memòria és el fil conductor de les obres d'art de la nova edició del Manlleu Galeria d'Art (MGA), que es podrà veure fins passat Reis.
Alguns locals comercials en desús del nucli antic s'omplen d'art contemporani amb l'objectiu d'atraure mirades i mostrar que poden ser bons candidats per tornar-se a ocupar.
El director del MGA, Lluís Moreno, explica a l'ACN que el comerç "dona vida": "Si desapareix, a ningú li agradaria viure en un poble dormitori".
Paral·lelament, al Museu del Ter es pot veure l'exposició Darrere el taulell. Memòria del comerç a Manlleu, un exercici de memòria col·lectiva al voltant d'uns 60 establiments que han marcat la història i són patrimoni de la ciutat que han fet persones grans del Casal Asvat de Manlleu.
Manlleu Galeria d'Art
Una desena d'artistes catalans exhibeixen les seves creacions en sis aparadors del nucli antic de Manlleu. Tenen en comú que estan en desús, amb un cartell que explica que estan buits i les característiques del local per si algú el vol llogar o el vol comprar.
Un vinil blanc al vidre de cada aparador encercla les obres d'art per dirigir les mirades d'aquells que passegen pels carrers. Fotografia, escultura, ceràmica o pintura són algunes de les propostes que, si agraden, també es poden adquirir.
El director del MGA, Lluís Moreno, explica que el recorregut es pot fer fàcilment a peu i és una manera de "fer visible" l'art contemporani per a persones que normalment no van a les galeries. El visitant pot veure obres que tracten la memòria en el seu sentit més ampli, "des de la memòria més melancòlica, fins al record que aporten certs espais, o records d'infància dels artistes", apunta Moreno.
Enguany, la mostra també fa un homenatge a l'artista Anna Pont, que va morir l'any passat, amb l'exposició d'una de les seves obres.
Pel que fa als locals, durant els 12 anys que fa que dura la mostra, Moreno detalla que se n'han mobilitzat una cinquantena, dels quals alguns s'han llogat i s'han venut, mentre que d'altres han continuat buits. En l'edició d'aquest any, avança el director, ja hi ha dos locals que seran comercialitzats.
Amb tot, Moreno narra que, en els últims anys, l'activitat als locals "ha canviat molt": "La botiga local està passant per un moment complicat, però hi ha moltes idees que encara es poden explorar".
Per exemple, el director de MAG parlar dels concept shopping -botigues que giren al voltant d'un concepte-, o l'establiment de coworkings als locals buits, tallers, punts de recollida o oficines. "Cal obrir la ment" i afegeix que "al final, un local tancat es deteriora i desapareix".
La mostra del Manlleu Galeria d'Art es podrà veure pels carrers de la capital del Ter fins després de Reis. També s'organitzen visites guiades per a grups.
Una radiografia del comerç a Manlleu de fa 50 anys
Paral·lelament a l'exposició a l'aire lliure que es proposa des del MGA, el Museu del Ter de Manlleu ofereix una exposició sobre el comerç a la ciutat.
Darrere el taulell: memòria del comerç a Manlleu posa en valor el patrimoni que representen una seixantena de botigues -obertes o que ja han tancat- que expliquen un pessic de la història de la ciutat.
L'exposició surt de l'activitat Fent memòria de Manlleu, botigues d'abans del Casal Asvat de la gent gran de Manlleu.
D'aquesta manera, a través de testimonis directes que feien memòria o de familiars dels amos i mestresses de les botigues, nombrosos documents, anuncis de l'època o fotografies, el col·lectiu ha anat construït una radiografia col·lectiva de la història dels establiments.
D'aquest treball se'n desprèn que, a Manlleu -com també passava en altres municipis de Catalunya d'ara fa 50 anys-, el comerç era de proximitat i de "molta relació social". "Als bars i a les botigues no hi havia horaris, la botiga era dins de casa, i hi havia carrers que n'hi havia a tot arreu. Tampoc hi havia tants filtres ni controls sanitaris com hi ha ara", explica una de les voluntàries de l'Asvat, Maria José Ania.
Comparant amb la situació actual, Ania diu que hi ha una "certa nostàlgia" per allò que ja no hi és, però també "esperança i confiança" en el futur i en el fet que les coses van evolucionant.
L'exposició dona la benvinguda al visitant amb un cabàs i una caixa d'Amazon, una mostra de com ha canviat el sector en poc temps.
Una part de l'exposició contraposa objectes per explicar de manera molt gràfica el canvi que han patit accions tan quotidianes com anar a comprar el pa, portar les sabates al sabater o comprar a la cansaladeria.
La mostra no es posiciona, explica el director del museu, Pere Casas, sinó que mostra les dues realitats per explicar-les i donar-hi el context.
L'exposició es complementa amb un audiovisual on han participat els testimonis i on també es veuen fotografies sobre els comerços i els comerciants. Es podrà visitar fins al mes de gener.