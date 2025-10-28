La Fira de la Muntanya de Vic arriba a la 44a edició

Vic es prepara per a la Fira de la Muntanya que, enguany, arriba a la 44a edició havent-se consolidat com un esdeveniment clau en el calendari vinculat a l'esport, la natura i el turisme.
La mostra es desplegarà els dies 7, 8 i 9 de novembre al Recinte Firal del Sucre i la gran novetat serà l'estrena de la Cronopassera, una cursa d'esprint cronometrat de 480 metres que convertirà el pas elevat de la via del tren en un escenari esportiu urbà.
Aquest 2025 també se celebren 10 anys de l'Open Bloc d'escalada, una de les competicions d'aquesta disciplina més prestigioses del territori. També s'estrenarà una zona d'escalada urbana a la Passera del Sucre.
La Fira de la Muntanya de Vic és un referent del sector, amb un model consolidat que aposta per una zona comercial, el popular Mercat d'Ocasió i un extens ventall d'activitats relacionades amb la cultura muntanyenca, l'esport, la natura, el medi ambient i la sostenibilitat.
"Amb 44 anys encara tenim coses per explicar i per fer", apunta Bet Piella, regidora de Fires i Mercats de l'Ajuntament de Vic. "Serà una edició de continuïtat, de consolidar accions i espais", detalla, tot remarcant que la Fira de la Muntanya és "una mostra d'arrelament i vitalitat del territori" que, per segon any, aconsegueix el certificat B Greenly que l'acredita com a un esdeveniment sostenible.
10 anys de l'Open Bloc
Entre totes les propostes que ofereix la Fira de la Muntanya de Vic, n'hi ha una que atrau totes les mirades: el Festival d'Escalada.
Enguany, aquest focus d'atracció de visitants celebra els 10 anys de l'Open Bloc, una de les competicions d'escalada en bloc més prestigioses del territori. "És un referent a nivell català, tant per participació amb escaladors d'alt nivell, com per un públic fidel que omple l'espai any rere any", apunta Albert Verdaguer, representants del Festival d'Escalada de Vic.
Al voltant del Festival d'Escalada es desplegaran activitats diverses, com el concurs de cultura d'escalada, música en directe, l'escalada a la Xemeneia del Sucre o la tirolina.
Com a novetat, aquest 2025 s'estrena un espai d'escalada urbana ubicat a la Passera del Sucre per complementar el rocòdrom principal i el monòlit infantil cedit per la FEEC.
Novetat 2025: la Cronopassera
La gran novetat de la 44a edició de la Fira de la Muntanya de Vic és la incorporació de la Cronopassera, una cursa d'esprint cronometrat de 480 metres que convertirà el pas elevat de la via del tren en un escenari esportiu urbà.
La proposta, organitzada conjuntament des de Vic Esports i la Unió Excursionista de Vic, es disputarà el divendres 7 de novembre a les 18:00 hores, amb sortida i arribada al rellotge de sol del Sucre.
La cursa és oberta a majors de 16 anys i, pels primers 100 participants, la inscripció serà gratuïta.
Mercat d'Ocasió
Un dels espais centrals de la Fira de la Muntanya de Vic és el Mercat d'Ocasió, dedicat a la compra i venda de material de muntanya de segona mà, tant per part de particulars com de botigues especialitzades, afavorint així l'economia circular i la promoció de la reutilització i el consum responsable.
L'esdeveniment també compta amb una àrea expositiva que acollirà una cinquantena d'empreses i entitats dels sectors de l'esport i el turisme.
On cultura i natura es donen la mà
La Fira de la Muntanya de Vic també aposta pels llibres i la cultura muntanyenca amb una nova edició -la 24a- de la Fira del Llibre de Muntanya. La cita reunirà autors i editorials, i oferirà conferències i relats que expliquen el territori des de la literatura, la història i l'experiència personal.
També se celebrarà l'11a edició dels Premis Editorial i, entre altres propostes, hi haurà taules rodones o presentacions de llibres.
Miquel Ylla, president de l'Associació Cultural del Llibre de Muntanya, remarca l'encert de la Fira de la Muntanya de Vic de "barrejar" cultura i esport.
Espai Fòrum
"La Fira de la Muntanya de Vic s'ha convertit en un esdeveniment de referència, un punt de trobada de totes les persones que s'estimen la muntanya", destaca Quim Pons, representant de la Federació d'Entitats Excursionista de Catalunya (FEEC).
Enguany, es consolida l'Espai Fòrum de la fira com l'àrea de pensament i debat amb una programació que pretén posar el focus en obrir converses, qüestionar models i donar veu a noves mirades sobre natura i esport.
La programació comptarà amb ponències, projeccions o debats al voltant de tres eixos essencials pel futur de la muntanya: la dona i l'esport; la inclusió i la muntanya per a tothom; i la sostenibilitat i el canvi climàtic.
Més activitats
En el marc de la Fira de la Muntanya de Vic també s'hi vinculen propostes esportives, culturals, gastronòmiques i turístiques per descobrir la comarca d'Osona.
És el cas de la mítica Matagalls-Vic, la 3a edició del Festival de Senderisme, la pedalada familiar Osoning, la presentació de la temporada d'esquí de les estacions catalanes o les jornades esportives que organitza l'Ajuntament vigatà perquè els nois i noies de 2n d'ESO de les escoles de la ciutat puguin experimentar amb els diferents esports de muntanya.