Cultura i Mitjans

El Festival de Cinema de Muntanya de Torelló bat rècord de participació amb més de 170 pel·lícules inscrites

L'espectacle inaugural girarà al voltant del Caucas

  • Imatge d'arxiu del Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló. -

La 43a edició del Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló ha batut el rècord de participació. En total, s'han inscrit al certamen osonenc 176 pel·lícules.

El director del festival, Joan Salarich, posa en valor la tendència a l'alça del nombre d'inscripcions: "En la qualitat també es nota molt, la selecció cada vegada és més complicada".

L'organització ha escollit 49 films que aniran a concurs, i es podran veure a la capital de la Vall del Ges del 14 al 23 de novembre.

Enguany, el festival posa el focus en el Caucas i, com és habitual, l'espectacle inaugural se centrarà en aquest territori. El format serà teatralitzat i comptarà amb la presència d'una coral, dansa i entrevistes.

Hi haurà ampliació.

