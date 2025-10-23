Restringits els moviments d'animals en un radi de 50 km per un possible focus de dermatosi nodular a Osona

El Departament d'Agricultura ha restringit els moviments d'animals en un radi de 50 km d'un possible focus de Dermatosi Nodular Contagiosa (DNC) a Osona. La mesura s'ha pres de manera preventiva, però el cas encara no s'ha confirmat. De fet, si es confirma, seria el primer fora de l'àmbit de les comarques gironines, origen del focus.
La sospita en una granja d'Osona es va comentar ahir en una reunió entre Agricultura i representants de la ramaderia a Alcarràs. Ara per ara, el 80% del bestiar vaquí afectat pel focus de Castelló d'Empúries de DNC ja està vacunat. La xifra abasta de les explotacions incloses en el radi de seguretat del focus.
El Departament també va transmetre als representants dels ramaders que ara els veterinaris de les explotacions ja poden vacunar els animals sense la presència de veterinaris oficials, fet que ha d'accelerar el procés.
Hi ha 140.000 vacunes pendents d'arribar del segon lot de la compra del Ministeri, i avui mateix el govern espanyol preveu enviar a la Comunitat Europea una proposta per ampliar el radi de vacunació.
La reunió també va servir per tractar altres temes d'interès, com per exemple, el temps que cal esperar abans que un animal vacunat pugui tornar a entrar a la cadena de producció.
En aquest sentit, es va explicar que no hi ha període de restricció i que el vaccí de Sud-àfrica que s'elabora a Holanda marca que no cal esperar ni un dia.
De tota manera, Agricultura recomana no vacunar vedells sans que en dues o tres setmanes hagin d'anar a l'escorxador. Pel que fa als pinsos, les farines i la llet de les explotacions amb positius, el Departament va indicar que s'han d'incinerar.