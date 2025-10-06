Crit d'alerta dels pagesos per una epidèmia a les granges de vaques

Risc d'epidèmia a les granges catalanes. El Gremi de la Pagesia tem que aniran sortint "molts casos" de Dermatosi Nodular Contagiosa en explotacions bovines i reclama a Agricultura que comenci a vacunar. A més, el Gremi pateix per si no hi ha prou vaccins per als 90.000 caps de bestiar que es troben dins el radi d'afectació del focus detectat a Castelló d'Empúries.
Diversos pagesos i ramaders s'han concentrat aquest matí davant l'oficina del Departament a Figueres per mostrar el seu malestar, ja que consideren que la conselleria "ha anat tard i malament" a l'hora de prevenir el focus. "Estem decebuts, ni s'ho va prendre seriosament ni es va preparar", ha criticat el portaveu del Gremi, Jordi Ginabreda. Tot i això, també ha apuntat que en les últimes hores "sembla que han canviat de conducta". Ginabreda ha assenyalat que feia tres mesos que tant el Gremi com altres organitzacions agràries alertaven que era una situació "que tard o d'hora acabaria arribant", sobretot per la proximitat de casos a França i la continuïtat de les importacions d'animals, i que calia adoptar mesures.
Vacunació, aviat
El Gremi ha remarcat que "ben aviat" començarà la fase de vacunació: "Això per al sector és molt important, per poder prevenir i poder-nos protegir de l'expansió d'aquesta malaltia", ha assegurat Ginabreda. El portaveu ha exposat que aquestes últimes hores estan pendents dels resultats de les analítiques de tres possibles casos nous i preveu que al llarg dels pròxims dies "n'aniran sortint molts" i a diferents llocs.
El Gremi reconeix un canvi d'actitud del Govern en les últimes hores, amb l'anunci de la creació d'un equip d'experts veterinaris per fer seguiment dels casos, l'habilitació del telèfon de consultes exclusiu per als ramaders i l'activació del pla de vacunació a les zones afectades. "Agraïm que el Departament s'hagi despertat, encara que sigui tard", ha assenyalat el portaveu.
Suport al ramader afectat
Els pagesos que s'han concentrat aquest dilluns a Figueres també han volgut llançar un missatge de suport al ramader de Castelló d'Empúries afectat. "Tot el nostre suport en aquests moments que està passant, que són prou difícils. Estem al seu costat pel que calgui", ha afirmat Ginabreda. El focus de Dermatosi Nodular detectat a la seva explotació ha obligat a sacrificar els 123 animals que hi havia, a més de paralitzar el bestiar de les explotacions a un radi de 20 quilòmetres.
Una malaltia que no afecta les persones
La Dermatosi Nodular Contagiosa és un virus que provoca lesions cutànies, febre i pèrdua de pes en el bestiar, i pot reduir-ne la producció de llet i carn. Es transmet tant pel contacte directe entre animals com per insectes com mosques, paparres o tàvecs. En cap cas, però, afecta la salut humana ni pel contacte amb els animals ni pel consum de carn, llet o derivats.
Es tracta d’una malaltia relativament nova que ha afectat França (67 casos declarats) i Itàlia (47) en els darrers mesos. La Generalitat treballa amb els actors implicats per traçar l’origen de la infecció i frenar-ne la propagació.
Restriccions a Girona
El passat dissabte, els ramaders gironins var activat mesures "extres" de bioseguretat davant la confirmació del primer cas de Dermatosi Nodular Contagiosa a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà. Van decidir reduir al mínim les visites de persones que no formen part de l'explotació, van reforçar la desinfecció de vehicles i persones, i van extremar la neteja de les granges.
"Si no s'actua ràpidament, pot ser la mort de les explotacions ramaderes en aquesta zona", assegurava Josep Juscafresa, ramader a Cornellà del Terri, al Pla de l'Estany. "Contra això és molt difícil de lluitar", afegia Lluís de Cámera, que té l'explotació a Agullana, a l'Alt Empordà.