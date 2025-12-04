Què fer aquest cap de setmana a Osona i el Lluçanès: 5, 6 i 7 de desembre

Arriba un nou cap de setmana farcit de propostes culturals i lúdiques a Osona i el Lluçanès. N'hi ha per a tots els públics i gustos, per això, des de la redacció d'Osona.com hem preparat un recull de les activitats més destacades pel cap de setmana del 5, 6 i 7 de desembre a les nostres comarques.
Vic: 29a edició del Mercat Medieval
Del 6 al 8 de desembre, Vic viatjarà al passat amb la celebració de la 29a edició del Mercat Medieval. Durant tres dies, el casc antic de la ciutat es transforma en un poblat de l'edat mitjana amb més de 400 artesans, taverners i firaires que ompliran la ciutat d'artesanies, gastronomia i productes tradicionals.
- Què? Mercat Medieval
- Quan? Del 6 al 8 de desembre
- On? Vic
- Més informació
Espinelves: Fira de l'Avet
Del 6 al 14 de desembre se celebra a Espinelves la Fira de l'Avet, un dels esdeveniments nadalencs més emblemàtiques del país. La 44a edició de la fira comptarà amb 120 parades, de les quals una desena són d'avets de productors de la zona.
- Què? 44a Fira de l'Avet
- Quan? Del 6 al 14 de desembre
- On? Espinelves
- Més informació
Manlleu: BadaNadal 2025
Del 6 de desembre al 7 de gener de 2026, Manlleu s'engalana per celebrar les festes nadalenques amb una nova edició del BadaNadal. Entre les activitats més destecades hi ha la mítica pista de gel, un mercat de Nadal o diversos parcs temàtics pels més menuts.
- Què? BadaNadal 2025
- Quan? Del 6 de desembre al gener de 2026
- On? Manlleu
- Més informació
Vic: Fira d'Artesans
Del 6 de desembre al 4 de gener de 2026, la plaça Major de Vic tornarà a ser l'escenari d'una nova edició de la Fira d'Artesans amb més de 30 expositors que comercialitzen peces elaborades a mà.
- Què? Fira d'Artesans
- Quan? Del 6 de desembre al 4 de gener de 2026
- On? Vic
- Més informació