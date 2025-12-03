Tot el que has de saber del Mercat Medieval de Vic

Del 6 al 8 de desembre arriba una nova edició -la 29a- del Mercat Medieval de Vic, l'esdeveniment amb més impacte econòmic i social organitzat a la ciutat, que espera l'arribada de milers de visitants.
Durant tres dies, la capital d'Osona es convertirà en un poblat de l'edat mitjana amb més de 400 artesans, taverners i firaires. Entre les novetats d'enguany hi ha l'absència de les aus rapinyaires, els burros o els ponis a causa de la crisi del sector ramader. Però no tot són males notícies i, aquest 2025, el Mercat Medieval de Vic recupera la rambla del Bisbat.
Per a garantir als visitants una experiència 360 a la 29a edició del Mercat Medieval de Vic, la redacció d'Osona.com ha preparat una guia útil per saber on s'ubiquen les parades, amb referències i mapes de mobilitat o per conèixer les activitats programades al voltant de la fira.
Quantes parades hi haurà? On s'ubicaran?
El casc antic de Vic és un escenari privilegiat a on transportar-se a l'època medieval. Carrers estrets, places i racons farcits de segles d'història i una lleugera aroma a herbes remeieres, encens, a espècies o a brasa acolliran 403 parades d'artesanies, joieria, cosmètics naturals, decoració, complements de roba i bona teca.
D'una banda, la proposta gastronòmica es concentrarà al parc Jaume Portell, al parc Jaume Balmes, al centre de la rambla del Passeig, a la plaça del Carbó i a una petita part de la plaça de l'Estudiant.
La zona del bosquet de l'Atlàntida i les Adoberies acolliran els espais amb activitats pels més petits.
A la plaça Bisbe Oliba els visitants hi trobaran els oficis tradicionals medievals, mentre que la resta del casc antic s'hi ubicaran les parades de joieries i artesanies, entre altres.
Activitats complementàries
Durant tres dies, Vic es convertirà en un poblat medieval i, a més de les paradetes, els carrers i places del casc antic acolliran més de 200 espectacles d'una vintena de companyies d'arreu de l'Estat espanyol, França, així com diverses entitats de la ciutat.
Entre els grans atractius hi ha la Justa de cavalls al passeig Pep Ventura, a més de tallers, representacions teatrals, jocs o demostracions en directe d'oficis.
Mobilitat
És important tenir en compte que, a partir del 4 de desembre, l'Ajuntament de Vic desplegarà un dispositiu especial de mobilitat que inclou restriccions de trànsit i diversos carrers del centre de la ciutat experimentaran talls i modificacions:
- Centre històric i carrer Doctor Junyent: del 6 al 8 de desembre no es podrà circular entre les 9 del matí i les 9 del vespre.
- Passeig de la Generalitat, entre la carretera de la Guixa i la rambla de Sant Domènec: del 4 al 9 de desembre al migdia, només es permetrà el pas del veïnat al tram comprès entre la carretera de la Guixa i el passeig Pep Ventura.
- Carrer dels Pellaires: del 4 de desembre a les 7 del matí fins al 9 de desembre al migdia, amb restriccions de circulació.
- Carrer Soledat, carrer Hospital d'en Cloquer, rambla Sant Domènec, rambla dels Montcada i rambla del Bisbat: des de les 7 del matí del dia 5 de desembre i fins al migdia del 9 de desembre, tancats al trànsit habitual.
- Carrer Jacint Verdaguer: dissabte 6 de desembre, de 5 del matí a 6 de la tarda, tram tallat entre la plaça de l'Estació i la rambla Hospital per ubicar-hi les parades del mercat setmanal, que es desplacen excepcionalment al carrer de Jacint Verdaguer. Es podrà circular pel carrer Bisbe Morgades.
- Passeig de la Generalitat: diumenge 7 de desembre, de 5 del matí a 5 de la tarda, tallat per les parades del mercat setmanal.
- Carrer Pellaire Dulcet: des de les 7 del matí del 4 de desembre i fins al migdia del 9 de desembre, amb canvi de sentit de circulació.
Aquest 2025, els visitants que vinguin des de Barcelona i el Vallès no podran comptar amb el tren, ja que l'R3 està tallada per les obres pel desdoblament. Amb tot, Renfe ha reforçat el servei de transport alternatiu per carretera de la següent manera:
- Entre la Garriga i Vic s'afegeix un comboi amb sortida a les 12:57 hores del municipi del Vallès Oriental i arribada a la capital d'Osona a les 13:26 hores -amb parada a les estacions intermèdies-.
- Barcelona-Vic: un autobús cada 10 minuts entre les 7:00 hores i les 17:00 hores.
- Vic-Barcelona: un bus cada 10 minuts entre les 12:00 hores i les 21:50 hores.
- La resta del dia es manté la freqüència habitual de cada 20 minuts.
- Barcelona-Centelles-Barcelona: reforç amb un autobús addicional amb parades a les estacions intermèdies i un bus addicional directe.
Aquest últim reforç variarà segons franja horària:
- Direcció Centelles: de 6:50 hores a 15:20 hores
- Direcció Barcelona: d'11:50 hores a 21:50 hores
També es reforçaran les línies de bus. En el cas de les interurbanes, l'oferta serà la següent:
- Línia Exprés e12 Barcelona-Vic: del 5 al 9 de desembre únicament farà parada a l'Estació d'autobusos de Vic. A més, s'ha previst un reforç del servei.
- Línia interurbana 441 Vic-Tona-Seva-Viladrau-El Brull: del 5 al 9 de desembre, a causa del tancament de la rambla Sant Domènec, aquesta línia no efectuarà la parada a la rambla Sant Domènec-carrer Sant Pere.
- Línies interurbanes 406-407, 410, 441, 446, 470 (L5), 476, 710: del 5 al 9 de desembre al migdia, aquestes línies només faran sortides i arribades des de l'estació d'autobusos.
En el cas de les línies de bus urbanes, cal tenir en compte la següent informació:
- L1 Serra de Senferm: del 5 al 9 de desembre queden anul·lades les parades de l'Hospital de la Santa Creu, Sant Domènec/Sant Pere i Casal Mossèn Guiteras.
- L6 Sentfores-La Guixa-Tanatori: del 5 al 9 de desembre la línia 6 mantindrà la ruta habitual d'anada, però la tornada es desviarà pel carrer Mossèn Josep Gudiol. Durant aquest període, no s'efectuaran les parades del passeig de la Generalitat-Andreu Febrer, rambla del Passeig (Escorial), plaça Santa Clara (Pare Coll-Sant Miquel) ni al carrer Verdaguer.
- Dies de mercat setmanal (totes les línies): dissabte 6 de desembre, a causa de la reubicació del mercat setmanal al carrer Jacint Verdaguer, cap de les línies del bus urbà de Vic farà parada al carrer Jacint Verdaguer fins a aproximadament les 6 de la tarda, un cop acabades les tasques de neteja.
El consistori desplega un ampli dispositiu d'aparcaments amb més de 5.500 places distribuïdes per tota la ciutat i correctament senyalitzades. A banda dels aparcaments habituals, se n'han habilitat de nous a la zona de la Font Gran -amb entrada a la intersecció entre el carrer Martí Genís i Aguilar i el carrer Sant Francesc-, i a l'entrada Vic Sud, a les proximitats de la rotonda de La Sínia i La Torre d'en Franch.
Finalment, recordar que es posa en funcionament un grup de Telegram per a compartir cotxe.