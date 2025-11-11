El Mercat Medieval de Vic reunirà més de 400 artesans, taverners i firaries

Vic viatjarà al passat el primer cap de setmana de desembre amb la celebració de la 29a edició del Mercat Medieval. Del 6 al 8 de desembre, el casc antic de la capital d'Osona es transforma en un poblat del segle XII amb més de 400 artesans, taverners i firaires que ompliran la ciutat d'artesanies, gastronomia i productes tradicionals.
Entre les novetats d'enguany hi ha la recuperació de la rambla dels Montcada -encara no estarà acabada ni inaugurada oficialment, però ja serà transitable-, que unirà les parades de la rambla del Passeig amb la rambla del Bisbat i la zona de les Adoberies.
Però no tot són bones notícies i, aquest 2025, el Mercat Medieval de Vic no podrà comptar amb les ja tradicionals exhibicions d'aus rapinyaires, ni tampoc podran ser-hi els ponis i els burros a causa de la crisi sanitària del sector ramader. Amb tot, des de l'organització creuen que les Justes de Cavalls al passeig Pep Ventura, possiblement es podran desenvolupar amb normalitat.
Seguint la dinàmica dels darrers anys, també s'incorpora La Prèvia del Medieval, quatre dies de propostes per "reconnectar" amb el públic local tot descobrint el passat i la història de Vic: "La Prèvia són un compendi d'activitats per preparar el terreny i posar en valor el patrimoni medieval de la ciutat des de diferents punts de vista", apunta Oriol Picas, director del Museu d'Art Medieval de Vic (MEV). Serà del 27 al 30 de novembre i, enguany, el fil conductor serà el concepte del cel.
La Prèvia del Medieval
Aquest 2025 s'aposta de nou per a incorporar La Prèvia del Medieval, quatre dies d'activitats dirigides principalment al públic local amb l'objectiu de redescobrir el passat medieval de la ciutat. Tindrà lloc del 27 al 30 de novembre amb un total de 33 propostes –gairebé totes gratuïtes amb inscripció prèvia- que tindran com a fil conductor el concepte del cel: d'una banda, com a espai físic –astronomia i astrologia-; la seva dimensió espiritual com a llar de Déu; i com a espai poètic inspirador d'artistes.
Hi participen diverses entitats del territori, com la Casa Pratdesaba, la Jazz Cava, els arqueòlegs d'Osona o la Unió Excursionista d'Osona, entre altres. També l'Escola d'Hostaleria d'Osona, que fa recerca gastronòmica; o l'Escola d'Art de Vic, dissenyant l'etiqueta de l'hidromel –la beguda oficial del Mercat Medieval- o la vaixella que es fa servir en diversos tastos.
Entre les activitats de La Prèvia en destaca la 2a Trobada de Mercats Medievals Catalans, que reuneix organitzadors de fires d'arreu del territori. Es tracta d'un espai per establir lligams i vincles entre els diferents esdeveniments, afavorint la col·laboració i l'intercanvi d'experiències. Tindrà lloc el 27 de novembre al Museu d'Art Medieval de Vic.
La Prèvia ofereix propostes "de qualitat i rigor, i que tinguin un valor medieval", apunta Oriol Picas, director del MEV. Al mateix temps, insisteix en el fet que les activitats que s'organitzen també "són inspiradores per la cultura i l'art contemporani".
La programació és mot diversa i, entre les 33 activitats que s'han organitzat, en destaquen les visites guiades al MEV; la conferència La veu i la cúpula, a càrrec de Laura Castellet; el taller Plats estrella del Medieval, de Cesc Molera i Núria May; una cursa d'orientació amb brúixola al Puig dels Jueus; un taller de cal·ligrafia medieval o un d'artesania en vidre; la conferència Vic sota els estels. L'astronomia medieval i el llegat àrab, a càrrec de Josep Casulleras; una activitat d'astrobotanica medieval; una visita guiada a l'Albergueria de Vic acompanyada del so de l'arpa; així com propostes familiars, música en directe o presentacions de llibres.
Tres dies per transportar-se a l'època medieval
Al llarg de tres dies, els visitants podran transportar-se a l'època medieval a través d'un escenari privilegiat com són els carrers del cas antic de Vic.
Del 6 al 8 de desembre, s'hi podran veure més de 200 espectacles d'una vintena de companyies d'arreu de l'Estat espanyol, França i de diverses entitats de la ciutat. Entre els atractius de l'esdeveniment, tampoc hi faltaran els tallers, les representacions teatrals, jocs o demostracions d'oficis.
En total, hi haurà 403 parades d'artesanies, joieria, cosmètica natural, decoració, complements de roba o bona teca.
La proposta gastronòmica de la fira es concentrarà al parc Jaume Portell, al parc Jaume Balmes, al centre de la rambla del Passeig, a la plaça del Carbó i una petita part a la plaça de l'estudiant.
De nou, s'aposta per la zona del bosquet de l'Atlàntida i les Adoberies per als espais amb activitats pels infants, mentre que la plaça Bisbe Oliva és a on els visitants trobaran els oficis tradicionals medievals.
Una de les novetats més rellevants d'aquest 2025 és l'absència de les aus rapinyaires, els burros o els ponis al Mercat Medieval de Vic, a causa de la crisi del sector ramader. Amb tot, des de l'organització mantenen l'esperança de poder desplegar les Justes de Cavalls al passeig Pep Ventura.
Enguany no es farà el tradicional concurs que premiava a la millor parada, però s'impulsa L'Èter del Mercat Medieval de Vic, un concurs a l'excel·lència artesanal i gastronòmica: es dividirà en quatre categories - artesania, alimentació, gastronomia, art i productes singulars- i premiarà els artesans, elaboradors i productors que mantenen el vincle entre tradició, innovació i identitat del territori.
Pel que fa a la mobilitat, aquest any no es podrà comptar amb el tren, ja que l'R3 està en obres pel desdoblament de la via. Amb tot, Renfe mantindrà els autobusos directes entre Vic i l'estació de Fabra i Puig de Barcelona que surten cada 20 minuts. També es reforçaran les línies de bus per arribar a la ciutat i evitar el col·lapse de vehicles privats.
Al mateix temps, es posa en funcionament un grup de Telegram perquè la gent s'animi a compartir cotxe per arribar a la capital d'Osona, una iniciativa que ja va funcionar, per exemple, durant el Mercat de Música Viva de Vic.
Tanmateix, s'habiliten nous pàrquings, com un aparcament a l'antiga Letel i un nou solar al costat de la Sínia –on el consistori està construint un aparcament paisatgístic que encara no estarà acabat-.
Impacte social i econòmic
Amb el Mercat Medieval, "la ciutat queda potes enlaire", apunta Bet Piella, regidora de Fires i Mercats. L'esdeveniment "genera molèsties als veïns, en som conscients, però si fa 29 anys que dura és perquè aporta coses bones a la ciutat", afegeix.
De fet, el Mercat Medieval és la fira que més impacte econòmic i social provoca a la capital d'Osona i els seus voltants. Les dades ho demostren, ja que és l'únic esdeveniment d'aquestes característiques que té guanys.
El 2024, el Mercat Medieval va generar 29 milions d'euros que van impactar a tota la comarca d'Osona i, dels quals, 6 milions d'euros van repercutir a l'economia local.
Van visitar la ciutat 256.000 persones, una xifra que es preveu igualar enguany. La regidora de Fires i Mercats apunta que, per cada euro públic invertit, se'n retornen 144 euros i que dels diners gastats de mitjana per cada persona, 94 euros van a comerços, restaurants o allotjaments de la ciutat i no a les parades del Mercat Medieval.