Gentada a la Fira de la Muntanya de Vic

La Fira de la Muntanya de Vic se celebra aquest cap de setmana en el marc d'una 44a edició més que consolidada i que, en menys de 24 hores, ha acollit milers de visitants.
Esdeveniment clau del calendari vinculat a l'esport, la natura, la cultura muntanyenca i el turisme, la Fira de la Muntanya 2025 continua sent un referent del sector en tots els sentits.
El seu model aposta per una zona comercial, el popular Mercat d'Ocasió i un extens ventall d'activitats relacionades, entre altres, amb la natura, el medi ambient i la sostenibilitat, que el fan un esdeveniment especial i de gran èxit.
Entre les novetats d'enguany hi ha l'estrena de la Cronopassera, una cursa d'esprint cronometrat de 480 metres al llarg de la passarel·la del Sucre. Va tenir lloc ahir divendres a la tarda i, com era d'esperar, més enllà de la prova, el bon ambient va ser el protagonista.
I és que a la Fira de la Muntanya de Vic, això del bon rotllo, hi va a dosis altes. De fet, un dels moments més populars i divertits -i interessants i espectaculars- tindrà lloc aquest dissabte al vespre amb les finals de l'Open Bloc d'escalada que, per cert, celebra 10 anys.
Tampoc hi falta la ja mítica Fira del Llibre de Muntanya -aquesta és la 24a edició-, una cita que reuneix autors i editorials, i ofereix conferències i relats que expliquen el territori des de la literatura, la història o les experiències personals.
Els tallers, les ponències o les projeccions també son pal de paller de l'esdeveniment. És a l'Espai Fòrum on el visitant trobarà l'àrea de pensament i debat, a on obrir converses i noves mirades al voltant de la natura i l'esport.
A continuació, un recull d'imatges de la 44a edició de la Fira de la Muntanya de Vic fetes pel fotògraf Oriol Clavera: