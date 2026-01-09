La banda osonenca Pelat i Pelut anuncia que posa fi al projecte musical

La banda osonenca Pelat i Pelut ha anunciat que posa punt final al projecte musical després d'una trajectòria marcada per la voluntat de portar la rumba catalana des d'una mirada "contemporània i oberta".
Nascut com un duet i convertit amb els anys en una formació de set músics, el grup ha combinat rumba catalana, pop i música d'arrel i ha publicat tres discs: Flor al cul (2021), Termomix (2024) i La perruqueria (2025).
Durant aquest temps, ha col·laborat amb artistes com Figa Flawas, Alguer Miquel, Marcel i Júlia o Alba Armengou, entre d'altres.
"Ens fa molta pena, sobretot per tot el que hem aconseguit", ha explicat a l'ACN el seu cantant i guitarrista Xevi Abril. Després de 10 anys, però, creu que el projecte "ha anat perdent l'espurna per fer-lo continuar fent créixer".
La decisió no ha estat fàcil, assegura, i remarca que "hi ha molts motius darrere", essent l'econòmica una de les que més han pesat. "No hem aconseguit mai que fos un projecte rendible econòmicament", assenyala, i la sensació és que sempre ha estat "flotant a la deriva".
Tot i que sí que han tingut alguns moments que semblava que el projecte arrencava, durant tot aquest temps han hagut de fer equilibris amb les seves feines. La resposta de públic, a més, tampoc ha estat l'esperada i fa autocrítica: "Culpa nostra de no haver encertat les cançons o els missatges que volíem transmetre".
Per fer un comiat d'agraïment per a totes aquelles persones que han cregut amb la banda, estan preparant un concert de comiat. "Passaran moltes coses", afirma. Sense poder avançar més aporta un altre detall: "Gairebé segur serà a Vic, perquè nosaltres som d'aquí i el suport més proper que hem tingut sempre ha sigut la seva gent, i és la manera més bonica de marxar, amb la gent que ha estat al costat nostre".
Actualment, Pelat i Pelut està formada per Xevi Abril, Jacint Torrents, Jordi Blanqué, Jordi Riera, Xumari Roca i Edu Vergés.
Un any de comiats
Musicalment parlant, el 2026 estarà marcat pels comiats. En especial, pel dels osonencs Oques Grasses, que baixarà dels escenaris després d'una exitosa trajectòria que ha canviat per complet la música en català.
Enguany realitzaran la seva darrera gira, que clouran a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Abans, però, diran adeu als fans que els han vist créixer, a casa, a Vic. Serà al Cabró Rock, el divendres 12 de juny.