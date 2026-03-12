Montblanc reviu la màgia de la llegenda de Sant Jordi amb la Setmana Medieval

Montblanc ho té tot a punt per a la Setmana Medieval, una festa declarada d'interès turístic nacional. Del 17 al 26 d'abril, els carrers del municipi s'ompliran de vida, història i emoció en el marc d'una 39a edició amb una àmplia programació d'actes i activitats per a tots els públics i algunes novetats destacables, com la recuperació de la partida d'escacs gegants i les justes de cavalls 25 anys després.
La presentació oficial de la 39a Setmana Medieval de Montblanc ha tingut lloc a la ciutat de Vic -on s'organitza un dels mercats medievals més multitudinaris de Catalunya- i ha comptat amb la presència del president de l'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi de Montblanc, acompanyat de Sant Jordi, la Princesa, el Rei i la Reina, protagonistes de la festa.
Una prèvia per escalfar motors
Tot i que la Setmana Medieval s'iniciarà el pròxim 17 d'abril, uns dies abans ja es desplegaran diverses activitats relacionades per escalfar motors. D'aquesta manera, el 28 de març es presentarà el llibre La petjada de Sant Jordi. El retorn al mite, mentre que el 10 d'abril s'inaugurarà un mural gegant elaborat per les escoles de la Conca. També es presentarà el conte infantil bilingüe japonès-català Sant Jordi, el Drac i la Princesa, obra de Takeshi Hirano i Neus Torres.
Un dels actes més esperats és el simbòlic tall de la primera rosa de Catalunya, que tindrà lloc el 14 d'abril al Portal de Sant Jordi. La flor es lliurarà a la vila de Montblanc el 17 d'abril, dia en què es donarà el tret de sortida a la festivitat en el marc d'una jornada presentada per la periodista Maria Xinó que també comptarà amb l'espectacle nocturn Dracum Nocte i els quatre elements.
Actes i activitats per a tothom
El primer cap de setmana de la Setmana Medieval de Montblanc serà el moment de l'obertura del Mercat Medieval, així com espectacles de carrer i diverses propostes culturals com la recepció templaria, la Gran Dansa, la representació de la Llegenda de Sant Jordi amb més de 250 figurants o Les Nits Malignes amb el grup Crim com a caps de cartells.
Enguany també es posa en marxa el cicle de conferències Colloquia Draconis, vinculat al projecte europeu de la Ruta de Sant Jordi, una proposta de la qual Montblanc –amb la col·laboració de la Universitat Rovira i Virgili- en forma part juntament amb altres municipis europeus.
El programa d'actes i activitats inclourà la tradicional Entrada Reial, les Rondes Trobadoresques o el nou acte Jocs Nazarins amb jocs i danses. Montblanc acomiadarà la Setmana Medieval 2026 el diumenge 26 d'abril amb la tradicional representació de les Corts catalanes de 1414.