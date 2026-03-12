Més de 40 expositors participaran en la fira Vic Slot Clàssic 2026

Els amants del motor tenen una cita a Vic aquest diumenge 15 de març, on tindrà lloc la 19a edició de la fira Vic Slot Clàssic, una cita de referència pels aficionats del modelisme slot i els cotxes clàssics.
La plaça Major de la capital d'Osona s'omplirà de col·leccionistes i aficionats d'arreu en el marc d'una fira que, enguany, comptarà amb 42 expositors nacionals i internacionals, i reunirà més de 70 parades especialitzades en vehicle de modelisme i complements i accessoris d'slot, com per exemple, pistes d'escalèxtric.
Concentració de cotxes clàssics
Un dels grans atractius de la cita és la concentració de cotxes clàssics, que enguany arriba a la 18a edició. Es tracta d'una trobada emblemàtica on poden participar vehicles clàssics amb un mínim de 30 anys d'antiguitat. L'accés a la plaça Major estarà limitat a 150 cotxes clàssics, amb inscripció prèvia obligatòria.
La novetat d'enguany serà que, durant la fira, se celebrarà un sorteig presencial en què es regalaran tres cotxes d'escalèxtric de Fórmula 1. Els visitants també podran adquirir el cotxe commemoratiu de la fira, que aquest 2026 serà un Ford Sierra 4x4.