Fricandó i suquet de rap: el menú de Nandu Jubany per al vol directe entre Barcelona i Singapur

Menjar fricandó de vedella o pollastre rostit a la catalana mentre viatges en avió. És part del menú que es podrà demanar a bord del vol directe entre Barcelona i Singapur de la companyia Singapore Airlines i que ha dissenyat el xef català Nandu Jubany. La carta, que serà exclusiva a la classe Business, s'estrenarà l'1 de maig i compta amb racions com el bacallà a la catalana. Segons el mateix Jubany, ha preparat un menú que creu que "pot quedar bé allà dalt a 10.000 metres", tenint en compte que "el menjar s'ha de reescalfar i canvia el gust i l'olfacte dels productes".
Concretament, el menú oferirà plats com el caneló de carbassó amb cranc, l'amanida russa amb ventresca de tonyina, el bacallà a la catalana, el suquet de rap, el pollastre rostit a la catalana o el fricandó de vedella. Per als més llépols, de postres, hi haurà el flam de vainilla, la crema catalana, una mousse de préssec i el pastís de formatge. "Crec que hem aconseguit uns plats molt bons. Estic feliç de ser un cuiner català i portar la nostra gastronomia a una de les millors companyies aèries del món", ha continuat el xef osonenc i amb una estrella Michelin.
"El que ha costat més és treballar en una empresa tan gran i tan exigent com Singapore Airlines, amb molta gent que ha d'intervenir i amb tot el tema de la seguretat alimentària", ha reconegut Jubany. "Els plats han d'arribar bé al client i ells sobretot busquen l'excel·lència. Fàcil no ha estat", ha apuntat el cuiner català, que ha destacat plats com l'ensaladilla russa "com la que feia l'àvia" o el caneló de carbassó amb cranc "una mica picant". "Allà a Singapur tenen el xili de cranc i és una mena d'homenatge", ha afirmat Jubany.
"Després també hem fet un bacallà de la tieta, el clàssic de Quaresma amb ou, panses, pinyons i una mica d'all i julivert. I un suquet de rap amb gambes d'aquí de les bones", ha explicat el xef nascut el 1971 a Monistrol de Calders. "També hem apostat per un pollastre de rostit de Nadal amb panses, prunes i pinyons, i un fricandó de vedella amb múrgoles", ha conclòs Jubany. "Hem volgut combinar el sabor de la cuina catalana amb el gust de la gent de Singapur. Sabem que allà no agrada gaire el salat i sí les coses picantetes", ha ironitzat el cuiner català. "El nostre objectiu és que dalt de l'avió es pugui tastar la nostra cuina, els nostres productes i el nostre territori", ha conclòs Jubany.
"És la primera vegada que treballem amb un xef català i es tracta de tot un privilegi comptar amb Nandu Jubany", ha afirmat el director general de Singapore Airlines a Espanya i Portugal, Kevin Lee. "Ens semblava molt important que en el nostre vol directe entre Singapur i Barcelona es pogués tastar la cuina catalana. Es tracta d'una gran regió amb un producte fresc boníssim i una alta gastronomia", ha reconegut Lee. De fet, Singapore Airlines ampliarà de tres a cinc els vols directes entre Barcelona i Singapur durant l'estiu del 2026. La companyia reforçarà la ruta entre l'1 de juliol i el 3 de setembre coincidint amb el període de "màxima demanda".