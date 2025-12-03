La Fira de l'Avet d'Espinelves espera superar els 120.000 visitants

Tot llest a Espinelves per a viure la 44a edició de la Fira de l'Avet. Es tracta d'una de les fires nadalenques més emblemàtiques del país, per on cada any passen milers de persones. Enguany, se celebrarà del 6 al 14 de desembre i s'espera superar els 120.000 visitants -la xifra de l'any passat-.
Aquest 2025, hi haurà 120 parades, de les quals gairebé una desena són d'avets de productors de la zona. La previsió és vendre uns 4.500 arbres. Una de les novetats és l'ampliació de l'horari d'obertura durant els dies feiners, quan es tancarà a les 18:00 hores.
L'alcalde, Antoni Tanyà, ha explicat a l'ACN que es trobaven que molts visitants quan arribaven a la tarda ja no podien gaudir de la fira.
Un poble bolcat a la fira
Espinelves es bolca, any rere any, en la celebració de la Fira de l'Avet, el màxim aparador d'aquest petit poble de les Guilleries d'uns 200 habitants.
El seu alcalde explica que, enguany, s'ha renovat la il·luminació que dona la benvinguda al poble amb unes lletres de gairebé dos metres d'alçada i que es veuen des de la carretera. A més, a l'entrada de la fira s'han col·locat dos avets de grans dimensions.
El mercat comença amb el pont de la Puríssima, i Tanyà creu que això els donarà empenta per començar "molt forts". L'expectativa és superar els 120.000 visitants i, si es pogués arribar a les 130.000 persones, "ja seria un gran èxit".
Pel que fa a les parades, n'hi haurà unes 120 en total, una xifra similar a l'any passat. A banda de les parades tradicionals on es venen els avets que han fet popular la fira, la resta s'enfoquen sobretot en els articles nadalencs i d'alimentació.
L'oferta comercial, amb la gran majoria de productors locals i artesans, es complementa amb altres activitats familiars, culturals i tallers que es reparteixen per tot el poble.
L'horari de la fira és divendres, caps de setmana i festius de 10:00 a 20:00 del vespre, i feiners i diumenge dia 14 serà de 10:00 a 18:00 de la tarda.
Mobilitat
La mobilitat és una de les prioritats de l'alcalde d'Espinelves, ja que cada any arriben al poble centenars de vehicles que congestionen molt les entrades i sortides.
Tanyà detalla que aquest 2025 es comptarà amb més voluntaris i més efectius de Protecció Civil i Mossos, cosa que ajudarà a gestionar millor el trànsit i les zones d'aparcament.
En els últims dos anys, s'han incorporat unes 500 places de pàrquing noves.
La inauguració de la fira serà dissabte 6 de desembre davant de l'Ajuntament amb l'entrega de l'Avet d'Or, un guardó que enguany es lliurarà al xef Arnau París, cuiner al programa cuines del 3Cat.