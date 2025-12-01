Bona acollida de La Prèvia del Medieval de Vic

La Prèvia del Medieval ha desplegat, durant quatre dies, activitats de tota mena amb el cel com a fil conductor de la cita combinant ciència, art, espiritualitat o natura per a explorar la relació entre l'univers i el patrimoni medieval des de mirades contemporànies.
La cita, ja consolidada, ha tingut molt bona acollida. Hi ha participat persones molt diverses, amb perfils i edats molt variables.
Amb l'objectiu de reconnectar amb el públic local i redescobrir la història i el passat de la capital d'Osona, s'han ofert una trentena de propostes molt diverses, amb una clara voluntat formativa, pensades per acostar el patrimoni medieval a les noves generacions i per fomentar l'aprenentatge a través de l'experiència.
Entre les activitats hi ha hagut tallers, una cursa d'orientació, conferències, presentacions de llibres, visites guiades, així com propostes per al públic familiar. També hi ha hagut espai per a explorar la gastronomia medieval, així com les actuacions musicals en espais més intimis, com les esglésies.
En el marc de La Prèvia, s'ha celebrat la 2a edició de la Trobada de Mercats Medievals de Catalunya, una cita que va reunir una quarantena de participants vinculats a l'organització de fires i mercats d'aquesta temàtica d'arreu del país. Es tracta d'un espai on compartir visions, establir complicitats i analitzar els reptes del sector.
La programació de La Prèvia del Medieval -impulsada des de l'OFIM i el MEV- s'ha enriquit gràcies a la implicació d'agents i entitats locals que hi participen aportant expertesa i recursos. Entre altres, hi ha l'Escola d'Hostaleria d'Osona, Creacció, la UVic-UCC, l'Escola d'Art Superior de Disseny de Vic, els centres cívics, La Clota, el Centre d'Investigadors Arqueològics, d'Osona, la Jazz Cava, l'Associació Vic Informadors, l'Anònima, la Biblioteca Pilarin Bayés i la Catedral de Vic amb el suport de l'àrea de Turisme, Cultura i Patrimoni, l'Espai Flum, Fòrum Vicus, l'Agrupació Astronòmica d'Osona i la Casa Pratdesaba.