Els treballadors de les escombraries faran vaga pel Mercat Medieval de Vic i la Fira de l'Avet d'Espinelves

Els treballadors de l'empresa PreZero, encarregada del servei d'escombraries a 37 pobles d'Osona i Lluçanès, faran vaga del 5 al 12 de desembre. Es tracta de dies de molta activitat a punts com Vic o Espinelves, on se celebrarà el Mercat Medieval i la Fira de l'Avet.
Un dels membres del comitè d'empresa, Toni Davesa, explica a l'ACN que són conscients de la "complexitat" d'aquells dies, però admet que "no tenen més sortida" perquè les negociacions per al nou conveni han arribat a un punt mort amb la direcció després de més d'un any parlant-ne.
Es queixen que l'oferta de l'empresa "és molt per sota" del que els tocaria per "posar-se al dia" de les millores que reclamen des de fa temps. També volen un quart torn per conciliar amb la família.
Els treballadors denuncien que l'empresa els proposa esperar cinc anys a cobrar el que ells creuen que ja els tocaria ara. "No podem continuar així", es queixa Davesa. Fins i tot han obert la porta a acceptar un augment de salari progressiu per als pròxims anys. "Amb els diferents contractes que hi ha hagut, ens hem anat quedant enrere (...) i se'ns va dir que, amb el concurs nou -l'actual-, les coses s'arreglarien", assenyala. "Però entre una cosa i l'altra han passat cinc anys ja i ens hem quedat per sota, la gent ha dit prou", afegeix.
L'altra demanda és la creació d'un quart torn. "Treballem sis dies a la setmana i ja fa anys que ho fem", assenyala. La plantilla inclou 86 treballadors, alguns amb antiguitats de deu i vint anys.
El dia 2 de desembre hi ha prevista una reunió de conciliació al Tribunal Laboral amb la direcció per intentar buscar una solució i no haver de recórrer a la vaga. "Encara som a temps d'aturar-la i és molt greu que hàgim d'arribar a aquest punt perquè el que no volem és molestar, però no tenim més sortida", remarca.