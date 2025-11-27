Vic enceta La Prèvia del Medieval

Vic escalfa motors pel Mercat Medieval, que enguany se celebra del 6 al 8 de desembre. Amb l'objectiu de reconnectar amb el públic local -que sovint fuig de la ciutat durant els dies de l'esdeveniment amb més impacte econòmic i social de la capital d'Osona-, s'estrena una nova edició de La Prèvia del Medieval.
Del 27 al 30 de novembre s'oferiran propostes per a tots els públics amb l'objectiu de redescobrir el passat i la història de la ciutat.
"La Prèvia són un compendi d'activitats per preparar el terreny i posar en valor el patrimoni medieval de la ciutat des de diferents punts de vista", apunta Oriol Picas, director del Museu d'Art Medieval de Vic (MEV).
El programa inclou més de 30 propostes -gairebé totes gratuïtes amb inscripció prèvia- que tindran com a fil conductor el concepte del cel: com a espai físic –astronomia i astrologia-; la seva dimensió espiritual com a llar de Déu; i com a espai poètic inspirador d'artistes.
A La Prèvia hi participen diverses entitats d'arreu d'Osona i, entre les activitats més destacades, hi ha la 2a Trobada de Mercats Medievals Catalans, que reuneix organitzadors de fires d'arreu del territori. Es tracta d'un espai per establir lligams i vincles entre els diferents esdeveniments, afavorint la col·laboració i l'intercanvi d'experiències.
La Prèvia ofereix propostes "de qualitat i rigor, i que tinguin un valor medieval", apunta Oriol Picas. Al mateix temps, insisteix en el fet que les activitats que s'organitzen també "són inspiradores per la cultura i l'art contemporani".
La programació és molt diversa i en destaquen les visites guiades al MEV; la conferència La veu i la cúpula, a càrrec de Laura Castellet; el taller Plats estrella del Medieval, de Cesc Molera i Núria May; una cursa d'orientació amb brúixola al Puig dels Jueus; un taller de cal·ligrafia medieval o un d'artesania en vidre; la conferència Vic sota els estels. L'astronomia medieval i el llegat àrab, a càrrec de Josep Casulleras; una activitat d'astrobotanica medieval; una visita guiada a l'Albergueria de Vic acompanyada del so de l'arpa; així com propostes familiars, música en directe o presentacions de llibres.