Comencen les obres de rehabilitació de la piscina gran exterior del Patí Vic

Aquest mes d'octubre han començat les anhelades obres de rehabilitació integral de la piscina gran exterior del Patí Vic. Els treballs compten amb un pressupost d'1.459.983 euros i l'Ajuntament preveu finalitzar les actuacions durant la primavera del 2026.
El projecte, segons explica el consistori, aposta per la renovació completa del vas de la piscina, mantenint-ne les dimensions actuals, però reduint la profunditat per millorar-ne la seguretat i l'eficiència energètica.
També es crearà una nova sala de màquines destinada al funcionament de les piscines exteriors -la gran i la petita-, que inclourà sistemes de filtratge i desinfecció. Aquesta instal·lació comptarà amb un accés directe des del carrer Nadal, una solució que permetrà independitzar les tasques de manteniment respecte de les zones d'ús públic, com les àrees de gespa.
La nova piscina serà d'aigua salada i disposarà de mantes tèrmiques per allargar la temporada exterior, detalla la regidora d'Urbanisme i Manteniment i Serveis, Ester Coma, tot explicant que serà una piscina desbordant per facilitar l'accés als usuaris.
"La piscina permetrà funcions molt diferents, des del vessant competitiu fins a cursets de natació o classes dirigides", apunta el regidor d'Activitat Física i Esports, Eduard Comerma.