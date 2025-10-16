Vic recorrerà «fins a l'última instància» la sentència per exigir un nivell de català massa alt

Clar i català: "Per voluntat política recorrerem fins a l'última instància per fer justícia". Amb aquestes paraules, l'alcalde de Vic, Albert Castells, ha traslladat la voluntat de l'Ajuntament de recórrer contra la sentència d'un jutjat de Barcelona que condemna a l'ens per demanar un nivell B2 de català als seus treballadors.
En concret, el consistori de la capital d'Osona exigia aquest nivell de llengua catalana per optar a una plaça d'operari de cementiri i manteniment. El jutge ha tombat les bases de l'oferta i insta a l'Ajuntament que demani un nivell A2, més bàsic, als candidats.
La sentència, segons l'alcalde vigatà, respon "a l'ofensiva judicial de l'Estat contra les llengües diferents del castellà" i es mostra "sorprès" per l'atac a la política lingüística de l'Ajuntament de Vic per defensar la llengua catalana, la qual "ha estat pal de paller" de la cohesió social i la convivència a la ciutat.
Castells detalla que els serveis jurídics del consistori analitzaran la sentència. En aquest sentit, el batlle és contundent i diu que "l'Estat ens hi trobarà dempeus per fer front a aquest atac", el qual considera "una repressió política pura i dura". "Des de l'octubre del 2017, l'Estat no ha parat d'engegar la maquinària contra tot el que té a veure amb la nació catalana, i saben molt bé que, extingint la llengua, s'extingeix el problema".
L'alcalde de Vic remarca que "a Catalunya, els catalanoparlants tenim cada vegada més barreres lingüístiques", i afegeix que, aquest fet, "vulnera drets fonamentals" de les persones que parlen català.
En la mateixa línia, insisteix que "qualsevol vigatà i vigatana ha de poder-se adreçar a la seva administració en català, és un dret", i recorda que, per a garantir-ho, una de les eines que té l'Ajuntament és demanar a les persones que opten a treballar a l'ens que tinguin "uns mínims" de coneixements de la llengua.
Des de primera hora del matí, l'Ajuntament de Vic -governat per Junts i Ara Vic- no ha parat de rebre mostres de suport de diverses entitats, com Òmnium Cultural, l'Associació de Municipis per la Independència, la Plataforma per la Llengua o l'Assemblea Nacional Catalana, així com d'altres consistoris catalans o del mateix partit de Junts.
Una aposta ferma pel català
A principis d'aquest mandat, l'Ajuntament de Vic va crear una nova regidoria de Llengua -capitanejada per Bet Piella- amb l'objectiu de garantir els drets lingüístics dels vigatans i vigatanes, així com fomentar l'ús del català a la ciutat.
Entre les accions que contempla el Pla d'Acció per la Llengua -treballat per la mateixa regidoria- hi consta la d'integrar clàusules lingüístiques als contractes i concursos públics de l'Ajuntament, que el català es tingui en compte en les bases reguladores de les subvencions que s'atorguin, el desenvolupament d'un nou Reglament d'ús de la llengua catalana, la posada en marxa d'una bústia de denúncia o el reforç de la formació de català del personal del consistori.
Al mateix temps, també s'ha impulsat la Lliga per la Llengua, un concurs per fomentar l'ús de la llengua entre la ciutadania d'una manera "lúdica, educativa i divertida". En una primera fase hi participarà l'alumnat de 4t d'ESO dels centres educatius de la ciutat, mentre que, més endavant, s'obrirà a tota la ciutadania.