Vic impulsa un concurs per fomentar l'ús del català

Vic continua apostant per impulsar l'ús del català a la ciutat. En aquesta ocasió, l'Ajuntament posa en marxa la Lliga per la Llengua, un concurs pensat per fomentar la llengua catalana d'una manera "lúdica, educativa i divertida".
Funcionarà a través de proves lingüístiques per a tots els nivells basades en jocs i reptes. Primer hi participarà l'alumnat de 4t d'ESO dels centres educatius de la ciutat, mentre que, més endavant, s'obrirà a tota la ciutadania.
Aquesta iniciativa s'emmarca en el Pla d'acció per la llengua, impulsat per la regidoria de Cultura i Llengua del consistori vigatà, creada durant el present mandat i liderada per Bet Piella.
Branca educativa i branca popular
Durant el primer trimestre del curs escolar, la Lliga per la Llengua arribarà a tots els centres educatius de Vic. Hi participarà l'alumnat de 4t d'ESO -en equips de quatre o cinc membres-.
Els equips finalistes competiran en una Final Escolar el pròxim 10 de desembre a l'Atlàntida de Vic. Els dos millors equips aniran directament a la Gran Final, que es desplegarà durant la Festa Major 2026.
"Volem que el jovent visqui el català no només com una eina de comunicació, sinó també com un espai de joc, creativitat i cohesió", apunta Bet Piella.
De cara al 2026, el concurs posarà en marxa la branca popular: s'obrirà a tot el veïnat de la ciutat, així com a entitats i associacions de la capital d'Osona. En aquest cas, s'organitzaran tres itineraris diferents segons els colors de la Festa Major -verds, vermells i negres-.
Els equips hauran de superar proves per temps o intents, que combinen coneixements lingüístics i aspectes de cultura i entreteniment.
La Lliga per la Llengua és un projecte de ciutat liderat des de la Biblioteca Pilarin Bayés, al costat d'iniciatives com, per exemple, Música al carrer o la Biblioteca Humana.