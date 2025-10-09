Discriminació lingüística a Amazon: dos treballadors boicotegen un transportista per parlar català

Polèmica per un cas de discriminació lingüística, en aquest cas amb Amazon com a protagonista. Plataforma per la Llengua ha fet pública la denúncia d'un transportista a qui dos treballadors de la multinacional de comerç electrònic van obligar a parlar en castellà per descarregar-li el camió. Els fets han ocorregut al centre logístic d'Amazon a la Zona Franca de Barcelona i els treballadors van amenaçar de boicotejar l'entrega del transportista, que podria haver perdut 10.000 euros per a la seva empresa.
L'àudio, publicat per Plataforma per la Llengua, posa en evidència que els treballadors del centre d'Amazon van dir-li al repartidor que no li descarregarien el vehicle fins que no els parles en castellà. Un treballador no entenia el català, però l'altre sí i es va negar a entendre el transportista per motius ideològics: "Parlem en espanyol que estem a Espanya", va dir-li, evidentment, en castellà. El transportista va insistir que tenia el dret de ser atès en català, però els empleats d'Amazon van negar-ho. La llei de política lingüística recull que les relacions laborals s'han de poder donar en català encara que algun dels interlocutors no l'utilitzi.
"Maleducat" per parlar en català
La conversa va apujar-se de to i els treballadors d'Amazon van acabar dient-li "maleducat" al transportista pel simple fet de voler parlar en català. Després de batallar durant una estona per la seva llengua, el transportista va aconseguir finalment descarregar el camió i evitar el perjudici per a la seva empresa. En tot cas, els treballadors de la multinacional de paqueteria van trucar l'empresa del transportista per queixar-se de la seva actitud, posant en risc la seva feina.
Plataforma per la Llengua constata que "ja és habitual" que Amazon protagonitzi episodis catalanòfobs, tot i que habitualment havia estat en el tracte cap al consumidor. Aquest cas és més inusual, perquè es carrega contra un treballador d'una altra empresa i es posa en risc el desenvolupament de l'activitat comercial de la mateixa multinacional estatunidenca. "Aquestes actituds i la bel·ligerància que s'aprecia només són explicables en un context adobat perquè el supremacisme lingüístic castellà sigui vist com a normal i no punible", diu l'entitat, que considera que els treballadors no seran sancionats ni advertits.
Amazon a la Zona Franca, al punt de mira lingüístic
La mateixa entitat lingüística ha intensificat la fiscalització d'Amazon, a qui acusa d'incomplir sistemàticament la normativa lingüística catalana. Avui dia, l'entitat està aprofundint en la recopilació de casos i proves per explicar i denunciar les males praxis de la multinacional del comerç electrònic. Entre altres greuges, destaca la retolació en els seus centres logístics i les vulneracions que han denunciat alguns treballadors i extreballadors per voler parlar amb normalitat en català a la feina.
Plataforma per la Llengua també posa el focus en el centre logístic UES4 de la Zona Franca, on s'ha produït la discriminació amb el transportista. L'entitat ja tenia antecedents que aquest centre de treball vulnera la llei de política lingüística, ja que no tenia ni la senyalització ni els cartells d'informació en català. Plataforma per la Llengua va presentar una denúncia a l'Oficina de Garanties Lingüístiques fa més d'un any i mig i no ha comportat canvis, motiu pel qual ara n'ha tramitat una de nova. En aquest sentit, l'entitat demana que l'administració pública actui amb una sanció administrativa: "Cap empresa pot operar amb impunitat sobre la llengua", conclouen.