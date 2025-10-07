Un cambrer sobre atendre en català: «Em sembla molt antic que t'imposin una llengua»

Polèmica amb el català a les xarxes. Un cambrer catalanoparlant i amb un restaurant a Tordera, va rebre una denúncia per no atendre en català. Tot i que la denúncia va quedar anul·lada en comprovar que sí que ho feien, el cambrer i creador de contingut a xarxes ha lamentat que la Generalitat li imposi "imperativament" atendre en català al seu establiment.
El conflicte va començar amb un vídeo del cambrer on simulava una situació. Atenia en castellà a una clienta del restaurant que li demanava si li podia parlar en català, ell li deia que l'entenia, però que no el parlava, i que no podia portar cap treballador del restaurant que parlés en català perquè era ell qui prenia les notes. El creador de contingut frenava el vídeo en aquell moment i preguntava als seus seguidors que opinaven d'aquella situació.
Arran d'aquest vídeo, l'establiment va rebre una denúncia anònima al·legant que no s'hi atenia en català. Segons el cambrer, a xarxes es va malinterpretar el vídeo i la gent va pensar-se que a l'establiment no s'hi parlava en català. La qual cosa ell nega. En tot cas, i a partir de la denúncia, un Inspector de la Generalitat de Catalunya va visitar el local i va confirmar que sí que s'hi atén en català, per tant, la denúncia va ser anul·lada.
Reflexió del cas
Però el cambrer va fer un vídeo opinant del cas. Explicava que, en l'apartat denominat Obligacions Lingüístiques, li van preguntar si totes les persones que treballaven a l'establiment parlaven el català i podien atendre en català. També si ell parlava les dues llengües oficials, català i castellà, però matisa: "però, vaja, només van preguntar-me en català".
Un cop explicada la situació, el cambrer fa una reflexió al respecte: "Aquesta és la manera de fer les coses que tenim en aquesta terra, em sembla molt antic que t'obliguin a tenir una llengua amb què atendre, i que si només has de parlar una entre el català i el castellà hagi de ser el català. En un negoci que és privat i has obert tu amb bona fe".
El cambrer tancava el vídeo assegurant que al seu establiment s'hi atenia "en català i en castellà", però lamentava que se'ls obligués "a fer-ho en una llengua imperativament". Aquest darrer vídeo va aixecar encara més polseguera i el cambrer ha fet un darrer vídeo per tancar el tema.
Reitera que al seu restaurant s'hi parla en català, però lamenta que els gastos de gestió de la denuncia anulada s'hagin de pagar amb els impostos. També és queixa de l'odi que ha rebut a les xarxes, titllant d'"extremistes" als qui l'han criticat. Tanca amb una reflexió: "Si ens tirem pedres entre nosaltres que pensaran els de fora".
