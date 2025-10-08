Plataforma per la Llengua i sindicats educatius insten el Govern a recuperar les tres hores de català al batxillerat

Plataforma per la Llengua, amb el suport de sindicats educatius, demana recuperar les tres hores setmanals de català al batxillerat, després que es reduïssin a dues el 2008 amb el desplegament de la llei orgànica d’educació (LOE). En un manifest presentat al Parlament, les organitzacions veuen “urgent” prendre “mesures concretes per millorar les competències de català dels estudiants de batxillerat”. Per això, creuen que la nova modificació del currículum de batxillerat que prepara el Departament d'Educació és una “oportunitat d'or” per recuperar aquesta tercera hora. Les entitats adverteixen que s'està incomplint el Pacte Nacional per la Llengua i el mandat parlamentari per a una hora lectiva addicional de català i castellà.\r\n