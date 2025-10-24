Manlleu aprova la modificació de les ordenances fiscals pels 2026

El ple de l'Ajuntament corresponent al mes d'octubre ha aprovat la creació del Consell Municipal de les persones grans de la vila i el seu reglament amb l'objectiu de fomentar la participació activa de les persones grans en la vida comunitària, garantir els seus drets i millora la seva qualitat de vida.
El plenari també ha estat escenari de la presa de possessió de Montse Rabionet com a nova regidora de la CUP Manlleu en substitució de Toni Rubia.
La sessió, però, ha estat marcada per l'aprovació de la modificació de les ordenances fiscals pel 2026, amb l'objectiu de donar compliment al Pla de Sanejament de l'Ajuntament. Entre els tributs afectats en destaca una pujada de l'IBI o l'increment de la quota variable de la taxa de residus per a qui no participi correctament al porta a porta.
"Les ordenances fiscals són importants perquè determinen com es finança l'Ajuntament i quins serveis pot oferir", explica Núria Roura, regidora d'Hisenda. En definitiva, afegeix, són el compromís entre el que costa mantenir la ciutat i el que la ciutadania aporta per fer-ho possible, o dit d'altra manera, els ingressos que serveixen perquè el consistori pugui pagar els serveis públics que ofereix a la ciutat, com l'enllumenat dels carrers, la recollida d'escombraries, la neteja viària o les diferents activitats culturals, educatives o per a la gent gran, entre altres.
L'IBI puja un 3%
Entre les modificacions de les ordenances fiscals pel pròxim exercici hi ha una pujada de l'Impost sobre Béns Immobles (IBI) del 3%. Al mateix temps, es revisa el recàrrec per habitatges desocupats amb l'objectiu "d'incentivar l'ús responsable de l'habitatge i moure el parc immobiliari", detalla la regidora d'Hisenda.
Aquesta quota va en funció dels anys que l'immoble porta desocupat: a partir dels tres anys, els recàrrecs són del 60%; a partir dels quatre anys és del 80%; i els que fa més de cinc anys que no són habitats, del 100%.
Taxa de residus
La taxa per a la recollida de residus es manté en una quota de 216 euros –la mateixa que el 2025-, i la possible reducció de 10 euros per a l'ús de la deixalleria municipal. D'aquesta manera, les persones que participen correctament en el sistema del porta a porta, paguen aquesta quota fixa sense variables.
Ara bé, la ciutadania que no contribueixi adequadament a la recollida de deixalles, pagarà més, ja que s'incrementa la quota variable per aquest fet.
La quota màxima pel 2026 serà de 147 euros que, sumats als 216 euros de la quota fixa, representen 363 euros.
Al mateix temps, s'afegeix un nou apartat: aquelles persones que es trobin en el tram de no participació o de participació baixa durant dos o més exercicis consecutius podran patir recàrrecs que van del 200% fins al 350%.
L'oposició, enfadada amb la pujada de l'IBI
Des d'Ara Gent de Manlleu s'oposen a l'increment de l'IBI: "Manlleu és un dels municipis amb la pressió fiscal més alta de la comarca, i aquest augment, afecta a tothom". "L'Ajuntament ha d'ajudar a les famílies i no asfixiar-les fiscalment", afegeixen.
"Les ordenances fiscals no només són la base per a la recaptació d'ingressos del pressupost municipal, sinó també són la declaració d'intencions de l'equip de govern", diuen des de la CUP. "L'esforç recau, un cop més, sobre la classe treballadora", afegeixen els cuapires, que remarquen que per oferir serveis de qualitat "cal generar ingressos, però no d'aquesta manera".
Des del PSC celebren que es penalitzi als propietaris d'habitatges tancats, encara que no estan d'acord amb la pujada del 3% de l'IBI.
La regidora d'Hisenda recorda que, amb el Pla de Sanejament, "l'Ajuntament de Manlleu encara està sota tutela financera de la Generalitat". En referència a l'increment del 3% de l'IBI, Roura apunta que "és menys d'1 euro mensual per habitatge".