Montse Rabionet pren possessió del càrrec de regidora de la CUP Manlleu

"Prometo sotmesa únicament a la voluntat popular dels veïns i veïnes de Manlleu. Em comprometo a treballar per un poble antiracista, feminista, socialment just, ecologista i al servei de les classes populars". D'aquesta manera ha promès el càrrec de regidora de l'Ajuntament de la capital del Ter Montse Rabionet, qui es converteix en nova representant de la CUP al municipi en substitució de Toni Rubia.
La cupaire també ha promès el càrrec "per la independència dels Països Catalans i el futur del planeta, per fer-ho com a càrrec electe, prometo per actiu legal acatar la normativa vigent". L'alcalde de la vila, Arnau Rovira, li ha entregat la insígnia de l'Ajuntament.
Un cop asseguda al lloc que ocuparà en el plenari manlleuenc, Montse Rabionet ha agraït a l'assemblea de la CUP Manlleu la "confiança i l'oportunitat d'estar avui aquí", i ha detallat que no és militant de la formació, un fet que "no ha estat un inconvenient per formar part de la llista" electoral dels anticapitalistes a la capital del Ter. Al mateix temps, ha animat a la ciutadania a "buscar espais" per participar activament de la política municipal.
Rabionet és llicenciada en Matemàtiques i treballa a l'ensenyament públic. A les eleccions municipals del maig del 2023 ocupava la tercera posició a la llista electoral de la CUP Manlleu. En aquells comicis, la formació de l'Esquerra Independentista va aconseguir dos regidors, representants per Lleonard Sanchez i Toni Rubia.
Aquest últim anunciava fa unes setmanes la decisió de fer un pas al costat per motius personals. D'aquesta manera, Montse Rabionet li pren el relleu com a nova regidora cupaire a Manlleu.
La formació anunciava el relleu en el càrrec el passat mes de setembre i, a través d'un comunicat, explicava que, des de fa mesos, estan "immerses en un procés de revisió i renovació del projecte, amb la vista posada als comicis municipals de 2027".
"Davant del nou escenari polític que s'obre a Manlleu amb la reedició del pacte entre ERC i Junts, treballarem per erigir la CUP en l'alternativa real a les forces polítiques que han governat Manlleu les darreres dècades", manifestaven els anticapitalistes.