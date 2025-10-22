La regidora de Torelló Elisabet Viñas s'incorpora al Consell Assessor de Seguretat de l'ACM

Aquesta setmana s'ha constituït el nou Consell Assessor de Seguretat de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), un òrgan de treball i reflexió per impulsar una estratègia compartida entre el món local i l'ACM en matèria de seguretat pública. Entre els membres del nou òrgan hi ha Elisabet Viñas, regidora de l'Ajuntament de Torelló.
L'objectiu del Consell Assessor de Seguretat és fer seguiment de les reformes legislatives que afectin el món local, així com impulsar formacions i intercanvis d'experiències entre municipis, o proposar accions de millora de les polítiques municipals.
Al mateix temps, l'òrgan també treballarà per definir una estratègia conjunta entre l'ACM els ens locals davant dels reptes legislatius, operatius i socials que afectin la seguretat pública, garantint la diversitat territorial, l'equilibri de gènere i la representació de municipis de totes les mides.
Amb la incorporació d'Elisabet Viñas, Torelló està representat en els òrgans assessors en matèria de seguretat de les dues entitats municipalistes catalanes, ja que l'alcalde, Marçal Ortuño, és vicepresident de la Comissió de Seguretat i Protecció Civil de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC).