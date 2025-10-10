Identifiquen tres persones a Torelló amb diversos antecedents policials

La Policia Local de Torelló ha identificat a tres persones, les quals presenten diversos antecedents policials.
En concret, els fets van passar aquest dimecres al matí al voltant del mercat setmanal del municipi. A les 11:05 hores, els agents van observar un vehicle circulant amb tres persones que van aixecar les sospites de la patrulla.
Per aquest motiu, es va iniciar una persecució "discreta". En un moment donat, el vehicle va estacionar i els agents de la Policia Local van identificar-ne els tres ocupants.
Els homes tenien diversos antecedents policials i, a més, a un d'ells li constava una ordre de detenció. Pel que fa als altres dos individus, tenien diverses citacions judicials pendents i una ordre d'esbrinament de domicili que es va poder practicar al mateix moment.
La seguretat, al punt de mira
Aquesta acció arriba en un moment delicat pel que fa a la seguretat a Torelló. Fa uns dies, la tensió va esclatar durant el ple municipal corresponent al mes de setembre. Pocs dies abans, s'havia filtrat una conversa entre una veïna del carrer Sant Josep i un agent de la Policia Local on, aquest últim, admetia que el cos està sobrepassat.
El motiu de la conversa eren les queixes de la dona pels aldarulls ocasionats pels problemàtics ocupes d'un edifici del mateix carrer Sant Josep.
En aquest context, l'Ajuntament ha anunciat una bateria de mesures per mitigar el malestar dels veïns de la zona, així com de la resta de la ciutadania i comerciants del poble.
Entre altres, hi ha l'inici del procés per declarar inhabitable l'edifici on hi ha els ocupes o la instal·lació de càmeres de videovigilància a l'aparcament de la Vitri i al carrer Sant Josep.