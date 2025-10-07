Torelló instal·la càmeres de seguretat a l'aparcament de la Vitri i el carrer Sant Josep

Arriben les primeres mesures per mitigar el malestar dels veïns del carrer Sant Josep davant la problemàtica de les ocupacions delinqüencials de diversos blocs d'habitatges del mateix carrer.
L'Ajuntament de Torelló ha instal·lat dues càmeres de videovigilància, una a l'aparcament de la Vitri i l'altra al carrer Sant Josep. Aquest fet, detallen des del consistori, "representa un pas ferm i decidit per reforçar la seguretat al municipi".
El govern municipal reitera que la seguretat i el benestar de la ciutadania "són una prioritat absoluta" i, per aquest motiu, han accelerat la col·locació dels aparells amb l'objectiu que actuïn com a "revulsiu positiu" per dissuadir "comportaments incívics" i restablir un entorn "més tranquil, protegit i habitable".
El nou sistema de videovigilància d'última generació -instal·lat per l'empresa Alphanet- permet un monitoratge eficaç les 24 hores del dia i disposa de connectivitat remota per accedir a imatges i vídeo des de qualsevol lloc i dispositiu.
El sistema també permet generar alertes, mitjançant imatges i gravacions, per informar els cossos de seguretat perquè ofereixin "una resposta més ràpida i eficient". Des del consistori també remarquen que, la instal·lació de les càmeres, contribuirà a millorar la percepció de seguretat del veïnat.
Bateria d'accions
La setmana passada, l'equip de govern emetia un comunicat explicant algunes de les accions que es duran a terme per calmar la situació al municipi.
Entre les mesures, el consistori pretén declarar inhabitable l'edifici principal on s'allotgen alguns dels ocupes que més problemes estan generant al veïnat del carrer Sant Josep.
També es continua treballant per dotar el cos de la Policia Local amb més personal i eines, mentre que els Mossos d'Esquadra han reforçat el patrullatge a peu a Torelló.
En el mateix comunicat, el govern municipal de la capital de la Vall del Ges, liderat per l'alcalde republicà Marçal Ortuño, demanava l'impuls de canvis legislatius perquè els ajuntaments tinguin més marge de maniobra per donar resposta a les problemàtiques que els afecten.