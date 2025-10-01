Tres persones detingudes dues vegades i posades en llibertat en menys de 48 hores a Manlleu

"Volem constatar la frustració dels manlleuencs i manlleuenques i dels cossos de seguretat, que fan bé la seva feina, però que no serveix per a res". Així de contundent ha estat la regidora de Seguretat Ciutadana de Manlleu, Lluïsa Bautista, a través d'un vídeo a les xarxes socials on denuncia el darrer cas de multireincidència que s'ha viscut a la vila, on tres persones han estat detingudes, dues nits consecutives, i posades en llibertat en menys de 48 hores: "Tant jutge com fiscals van considerar que no havien d'entrar a la presó".
Tal com explica Bautista, el mateix dia que van ser posats en llibertat, van "rebentar" la porta d'un establiment comercial del municipi i van emportar-se'n la màquina registradora. De fet, el robatori va quedar enregistrat i ha corregut com la pólvora per les xarxes socials a través d'un vídeo que s'ha fet viral.
Bautista també expressa el malestar dels representants municipals amb la justícia i recalca que des de l'Ajuntament "continuarem treballant i pressionant", encara que insisteix en el fet que "és una tasca que no podem fer sols".
"Això no només passa a Manlleu, també passa a Osona i a tot Catalunya", remarca l'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira. "Necessitem que el Congrés dels Diputats aprovi d'una vegada per totes el canvi del Codi Penal que permeti tancar tota aquesta colla de multireincidents a la presó", exposa el batlle, que recorda que aquest és "un clam de la ciutadania, els ajuntaments, alcaldes i regidors".
Al mateix temps, Rovira continua reclamant l'anhelada comissaria de Mossos d'Esquadra a Manlleu, un equipament que donaria servei a tota la població del nord d'Osona.
Fa uns mesos, Arnau Rovira (Junts) -juntament amb altres alcaldes i alcaldesses, entre els quals el batlle vigatà, Albert Castells- va viatjar a Madrid, al Congrés dels Diputats, per donar suport a la proposta de llei per combatre la multireincidència presentada pel grup parlamentari de Junts.
El batlle de Manlleu també ha estat una de les principals veus de la comarca a l'hora de denunciar el poc marge de maniobra dels ajuntaments per donar respostes en matèria de seguretat.