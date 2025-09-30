Tensió al ple de Torelló per la polèmica dels ocupes del carrer Sant Josep

La gravació d'una conversa telefònica que s'ha fet viral entre un agent de la Policia Local de Torelló i una veïna del carrer Sant Josep ha posat en alerta la població del municipi.
La trucada es remunta al passat 21 de setembre, quan la dona requeria assistència policial arran dels aldarulls ocasionats per un grup de persones que han ocupat un bloc del mateix carrer, mentre que l'agent admetia la falta de recursos per fer-hi front: "Ja no sabem què fer".
La gravació ha estat la gota que ha fet vessar el got i ha desfermat la polèmica al municipi. Sense anar més lluny, aquest dilluns uns 200 veïns han assistit al ple de l'Ajuntament de la de Torelló per exigir mesures i solucions urgents. Els crits i la tensió que s'han viscut durant uns minuts han portat a la suspensió de la sessió plenària.
La regidora de Seguretat i Convivència, Elisabet Viñas, ha apuntat que, dels 15.300 habitants que té el municipi, "n'hi ha uns quants que malmeten Torelló". En aquesta ínia, ha admès tenir un "focus de conflictes important" al carrer Sant Josep i ha estat contundent amb els esvalotadors: "Contra aquests, tolerància zero".
Viñas ha explicat que la voluntat de l'Ajuntament és posar fil a l'agulla per resoldre la situació, però que estan condicionats per la legislació vigent. Des del consistori de Torelló reclamen a les institucions superiors "lleis més contundents", així com "una justícia més ràpida i eficaç" o "més recursos", com per exemple, "més policia al carrer".
Una part de les persones que s'han concentrat al ple han preguntat al govern municipal quines mesures prendrà. En aquesta línia, la regidora ha detallat que continuaran fent "contenció policial", i ha posat d'exemple l'actuació del passat divendres per part d'una patrulla de l'ARRO dels Mossos d'Esquadra: "Van estar fent pressió al carrer Sant Josep amb l'objectiu de calmar la situació".
"Hem d'anar tots a una"
L'alcalde de Torelló, Marçal Ortuño, ha demanat "màxima col·laboració" a tots els grups que configuren el plenari. En referència a l'episodi que s'ha viscut aquest dilluns al ple, ha destacat que "és un exercici d'escoltar una ciutadania que està enfadada". "Entenem la ràbia i la frustració", ha dit.
Al mateix temps, també ha apuntat que "el que ha passat és un acte instrumentalitzat", en referència a la presència de representants de formacions polítiques sense representació al consistori, com Aliança Catalana i el Partit Popular.
En aquesta línia, diversos veïns del carrer Sant Josep han volgut fer palès que no formen part de cap partit i que la seva intenció era intervenir al final del ple sense interrompre la sessió.
Ortuño ha explicat que es reuniran amb els veïns per explicar-los en quin punt es troba la situació i el dispositiu per fer-hi front.