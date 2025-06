Aquesta setmana ha tingut lloc una nova sessió ordinària del Consell d'Alcaldes i Alcaldesses d'Osona en el marc de la qual s'ha aprovat amb una àmplia majoria l'establiment de mesures urgents per combatre la multireincidència, les ocupacions i la millora d'infraestructures en matèria de seguretat a la comarca.

Els i les representants municipals posant l'accent en la necessitat de respostes coordinades davant aquestes problemàtiques. Entre altres, l'acord contempla la implementació de mesures a curt termini com l'ampliació i la millora en els efectius de seguretat per fer front al dèficit d'agents que pateix Osona.

En aquesta línia, actualment a la comarca hi ha 140 agents per a una població de 167.000 habitants, el que representa una ràtio de 0,83 agents per cada 1.000 habitants, una mitjana molt inferior a la catalana, que és de 2,29 agents per cada 1.000 habitants.

Els alcaldes i alcaldesses també han acordat la millora de les infraestructures amb la previsió de la creació d'una nova comissaria dels Mossos d'Esquadra a Osona Nord i la sol·licitud d'adequació, modernització i ampliació de l'equipament de la policia catalana a Vic.

Al mateix temps, també es contempla el reforç de la col·laboració amb els cossos de seguretat i l'impuls de protocols comuns per actuar de manera eficaç davant ocupacions conflictives i delictes reiterats.

En aquest sentit, els representants municipals reclamen "més implicació" per part de les institucions supramunicipals per garantir els recursos necessaris i una millor coordinació del territori.